La escapada del mago Raúl Peña Sosa a Fuerteventura

“Comer mientras ves el paraíso en Cotillo o Morro Jable... Eso es increíble”. A sus 21 años, el mago Raúl Peña Sosa tiene claras las razones que convierten su Fuerteventura natal en su destino favorito para una escapada.

“Para mí es uno de los sitios más especiales del mundo no sólo porque soy majorero y la Isla me ha permitido crecer rodeado de maravillosos rincones en los cuales he disfrutado sino porque sus playas y la tranquilidad que me transmiten son mi mayor debilidad”, añade este joven conocido artísticamente como Raúl Magic que se dedica a la creación de contenidos en sus perfiles de redes sociales como Instagram y Tiktok, donde acumula millones de followers, además de contar con el espectáculo propio, La Magia de Soñar, un show con el cual triunfa recorriendo teatros y auditorios del Archipiélago.

“Como yo digo, los escenarios se han convertido en mi segunda casa”, asegura Peña Sosa. “Aparte de dejar la timidez y perder la vergüenza cuando me subo a uno de ellos, ya el simple hecho de estar ahí me da tranquilidad y mucha felicidad”, añade este muchacho que se considera “bastante viajero aunque me gustaría conocer muchos lugares más. Suelo moverme mucho entre las Islas por asuntos de trabajos pero me interesan otros lugares del mundo”, admite.

El mago Raúl Peña Sosa en Puerto del Rosario, capital de su adorada Fuerteventura. / CE

Sobre su faceta profesional, Raúl confiesa sentirse “superorgulloso y superfeliz por lograr todo lo que estoy consiguiendo, pero también estoy muy emocionado e ilusionado por todo lo que se viene”, concluye este chinijo, a quien las redes sociales han acercado a público de todo el planeta.

Dónde comer en Fuerteventura

“No podría quedarme con un sólo sitio porque en Fuerteventura hay bastantes restaurantes superbuenos en ubicaciones perfectas”, apunta Raúl.

Cuándo ir a Fuerteventura

“El privilegiado clima canario permite disfrutar todo el año de la Isla pero a mí Fuerteventura me encanta en especial en el verano”, reconoce el joven.