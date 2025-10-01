Alberto Dugarte: "Si entregas lo mejor de ti, tarde o temprano la vida te lo devuelve”

Premios como el Gaudí 2025 al mejor proyecto formativo, el Live Fashion Awards 2025, el Europa a la Excelencia Profesional 2025 o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre otros, reflejan el calado que como peluquero y maquillador ha logrado el tinerfeño Alberto Dugarte, uno de los más solicitados por celebrities como La Toya Jackson, Mel B; Cristiano Ronaldo y Georgina, Isabel Pantoja… Dugarte atiende a Con Estilo trabajando en el Festival de Cine de Venecia.

¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito profesional?

Para mí, el éxito profesional es la suma de trabajo, paciencia y compañerismo. Creo profundamente que lo que das es lo que recibes: si entregas lo mejor de ti, tarde o temprano la vida te lo devuelve. Procuro hacerlo todo sin miedo, sin egoísmo y sin envidia. Aprendí a no vivir con expectativas sino a disfrutar cada paso del camino. Esa actitud me permitió no sentir frustración ante metas ambiciosas ni miedo a no alcanzarlas. Al contrario, me llenó de gratitud por cada pequeño avance que he dado en el mundo del maquillaje.

Recibe en unas semanas sendos premios por su trayectoria. ¿Siguen haciéndole ilusión los reconocimientos?

Cada premio es mucho más que un trofeo; es el reconocimiento a todo el esfuerzo, a la constancia y a seguir creyendo en lo que hago. Para mí, es la señal de que voy por el buen camino y de que no he perdido la ilusión. Y algo que siempre digo: estos premios no son solo míos sino la suma del trabajo, talento y pasión de todos los profesionales que me rodean.

¿Qué le animó a iniciarse en el mundo del maquillaje?

Mi madre siempre vio en mí mucho talento aunque yo, por miedo y pánico a mostrar que me gustaba algo tan vinculado al mundo LGTBIQ+, lo dejé apartado durante mucho tiempo. Fui un poco desastre hasta que decidí afrontar, aceptarme, quererme y valorarme. Con 19 años descubrí el mundo de la belleza, empecé en peluquería y el director de la academia, al ver mi talento, me recomendó estudiar maquillaje. Yo le tenía pánico, pensaba que eso no era para mí… ¡Y mire! 20 años después sigo aquí.

¿Cuánto tuvo de importancia dejar sus Islas para instalarse en Madrid?

Dejé mi isla de forma totalmente accidental. Una ruptura amorosa me impulsó a cambiar mi vida y me escapé a Ibiza para hacer temporada, con la idea de volver a los cuatro meses… pero ya llevo 16 años dando vueltas por el mundo. En ese tiempo le perdí el miedo a vivir y decidí estudiar en todas esas ciudades que siempre había admirado en el mundo de la belleza: Londres, Barcelona, Brasil, Venezuela… Esa experiencia me enriqueció profundamente y transformó mi visión. Hace ocho años terminé instalándome en Madrid, donde monté mi propia academia de maquillaje, peluquería y barbería. Además, creé mi propia técnica de maquillaje, sumando todo el conocimiento que adquirí en cada país con lo que mejor me funcionó para ser rápido, eficaz y limpio en el trabajo.

Usted mantiene una estrecha relación con su tierra. ¿Qué le sugiere Canarias?

Canarias significa felicidad, familia y hogar. Es el lugar donde siempre recargo energía, donde nació mi creatividad y mi amor por el arte; me inspira libertad porque ahí aprendí a soñar sin límites.

¿Es sencillo trabajar con artistas destacadas?

Para mí es muy sencillo trabajar con artistas, porque los veo como rostros, como lienzos en blanco sobre los que puedo recrear mi arte. Es lo que sé hacer y lo que amo. Mucha gente me pregunta si me pongo nervioso al trabajar con personas como La Toya Jackson, Mel B, Cristiano Ronaldo, Georgina o Isabel Pantoja… y la verdad es que no. Para mí son personas que, igual que cualquiera, buscan sacar su mejor versión y mi trabajo es ayudarlos a conseguirlo.

¿A quién le apetecería maquillar?

Sin duda alguna, a Beyoncé.