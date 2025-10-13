Un discurso tallado en madera isleña
Juan Carlos Déniz emplea como vehículos transmisores de lenguaje en ‘Caminar la forma’ sabinas, brezos y pinos canarios
Ángel Fuertes
Nadie mejor que un catedrático en Matemáticas con estudios en la Escuela de Arte Luján Pérez para combinar el rigor geométrico y la intuición de la materia en sus piezas escultóricas. Ese es el caso de Juan Carlos Déniz (Las Palmas de Gran Canaria, 1953) quien en las obras reunidas en la exposición Caminar la forma traslada al espectador un discurso personal concebido como un sendero que se despliega entre las vetas, torsiones y raíces escrito en la noble madera procedente, principalmente, de especies canarias como sabinas, brezos o pinos.
Para el autor isleño no se trata solo de un material sino de un territorio vivo, cargado de historia y memoria natural en cuyas manos tornan en huella y relato de su lenguaje escultórico.
Así, en Caminar la forma, muestra inaugurada el pasado jueves en la galería del CICCA de la capital grancanaria, Déniz realiza a través de más de treinta esculturas un recorrido minimalista y contemporáneo de su universo creativo.
Sus piezas incorporan ecos de proporciones, tensiones y equilibrios que recuerdan a las matemáticas pero, a su vez, se liberan en formas orgánicas que evocan paisajes y memorias de Gran Canaria.
El taller en Santa Brígida de Juan Carlos Déniz es el centro de ese proceso creativo, un espacio donde combina herramientas modernas y antiguas para dar forma a cada pieza. El suyo es un trabajo lento y minucioso: algunas esculturas requieren días, y otras incluso meses, hasta encontrar el equilibrio exacto que la madera demanda.
El resultado son piezas de todas las medidas, desde pequeños formatos hasta esculturas de más de dos metros, trabajadas en diferentes tipos de maderas canarias, algunas tratadas con pulido extremo y otras dejadas en su crudeza natural.
Su anterior serie, la aplaudidísima Dis/torsión, obtuvo una notable acogida y puso el acento en la tensión entre geometría y azar.
En Caminar la forma, esas piezas dialogan ahora con otras de distintas etapas: solapones, sombreros de mujer, mobiliario o experimentos con vetas.
En lugar de separarlas por series, la exposición las mezcla como si fueran huellas dispersas en un mismo sendero, evocando los caminos de la isla de Gran Canaria y las sorpresas que ofrece el paisaje en cada uno de sus recodos.
El montaje se ha concebido en un diseño minimalista y rompedor, desarrollado entre Barcelona y Gran Canaria, que subraya la idea de recorrido y ofrece al visitante una experiencia distinta de las exposiciones tradicionales.
Entre sus referencias se encuentran escultores como Martín Chirino, Richard Serra, César Manrique o, entre otros, Jorge Oteiza, autores que supieron unir modernidad y arraigo, y cuya influencia se percibe en la manera en la cual Juan Carlos Déniz busca diálogo entre materia, espacio y paisaje.
La exposición se presenta en un momento simbólico: la vuelta a la rutina tras el verano y el inicio de la temporada cultural en la capital grancanaria.
En ese contexto, Caminar la forma invita a despedir septiembre con calma; a recorrer la sala como quien pasea sin prisa dejando que las obras activen la memoria del territorio y abran un espacio para la contemplación.
