Volvemos a finalizar un año más en nuestras vidas. Atrás dejamos un año en el que se nos han ido grandes amigos y familiares, grandes personalidades de nuestra historia contemporánea y en el que la guerra forma parte de nuestro día a día como algo habitual. Este 2023 se va incluso con la celebración de dos elecciones que han marcado nuestro destino a corto y lo harán a largo plazo. Digo esto porque, aunque parece que nada ha cambiado, creo que algo ha comenzado a moverse en nuestra sociedad para cambiarlo todo. Tengo la sensación de que por fin se avecinan cambios y que, con toda probabilidad, será el año 24 el que marque la hoja de ruta para los siguientes años venideros. En relación a esta profecía, me aventuro a señalar que en el 27, año en el que España volverá a celebrar elecciones, será por fin Mujer. Señalo esto porque en los últimos meses, he tenido la oportunidad, por razones laborales, de reunirme con varias alcaldesas, consejeras de gobierno, directoras generales, secretaria de Estado, diputadas... y todas, pero digo todas, sin excepción, impulsan el consenso y la construcción de alianzas y puentes. Son mujeres que anteponen los intereses de nuestras Islas y en concreto el de la industria turística como eje vertebrador para avanzar y construir una Canarias más próspera. Estoy seguro de que en el año 24 apreciaremos estos cambios en el que, cualquier ideología o interés político no estará presente ante el avance de la prosperidad de nuestra tierra, siempre que esté en manos de estas mujeres y no en la de esos políticos machistas, que no han sido capaces de apreciar el trabajo y esfuerzo de la mujer para dar un paso atrás y dejarlas gobernar. Les deseo un Feliz 2024. ■