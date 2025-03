If you wanna be my lover: las amigas como hogar

La otra noche reuní a un grupo de amigas que no se conocían entre sí: una amiga-hermana de toda la vida, una compañera de profesión y la hermana de mi mejor amigo. La intuición motivó esa convocatoria, cada una llegó desde su bosque y el resto fue una de las noches más hermosas que recuerdo.

Una a una fuimos desenderando la madeja de nuestra historia, poniendo sobre la mesa heridas y alegrías, compartiendo cicatrices, rompiendo los relojes entre brindis. Casi siempre, las mujeres hemos transitado las mismas cuevas, nos pesan los mismos cuestionamientos pero nos ruge la rabia de la libertad y todo el deseo por delante.

Nos fuimos a bailar, y bailamos las mismas canciones que bailábamos antes de conocernos porque la BSO de mi vida también es la suya (if you wanna be my lover, you gotta get with my friends). No llevamos coleteros y nos recogimos el pelo con nuestros bolígrafos, “riendo de anticipación, felizmente juntas, seguras de estar en el mejor lugar posible”, escribió María Bastarós en el libro (h)amor9 amigas (Continta me tienes, 2024).

Durante horas olvidamos los cristales rotos de nuestras casas. “Avísame cuando llegues a casa”, nos abrazamos al despedirnos. Las amigas siempre nos acompañamos hasta el sueño. Pero esa noche fundamos un hogar.