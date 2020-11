Lo primero es agradecer que a un artista joven le den un premio a su corta trayectoria y anima a seguir uno luchando y haciendo lo que hace. Significa que uno va por buen camino. Y fue una sorpresa que me lo dieran por unanimidad a mí y al golfista Rafael Cabrera. Pero también creo que los políticos deberían apoyar más a los artistas jóvenes y su cultura. Y en Canarias más. Me dio algo de pena que no hubiera ningún político en la ceremonia. Y más teniendo en cuenta todo lo que representa la Real Sociedad Económica

El pasado viernes ofreció un concierto benéfico en el Centro Cultural de Santa Brígida.

Fue junto a la soprano Marina León, y hubo piezas de Mahler, Mozart, etc., junto a villancicos. Era una entrada solidaria con recogida de alimentos y juguetes. Y fue un repertorio que llevo cultivando desde hace tiempo perteneciente al lied alemán. Música de cámara vocal con piano, un repertorio romántico alemán que disfruto mucho. Los alimentos fueron a parar al Banco de Alimentos de Santa Brígida. Y los juguetes para la Asociación de ayudas Guaxayra.

¿Ya había participado en un evento de estas característica?

Sí, en Berlín hice un concierto para sin techos. Sólo que en Alemania, a diferencia de España, son gente que no se adaptan a la sociedad, ya que allí hay muchas ayudas. Hicimos un concierto benéfico exclusivamente para que ellos no se sintieran incómodos.

En 2015 usted intervino cantando el Himno de la Champions en la Final que jugaban el Barcelona contra la Juventus.

Se retransmitió a más de 400 millones de televidentes. Fue durante los diez minutos previos al partido en un acto como en los Juegos Olímpicos con coreografías. Buscaban dos cantantes jóvenes con residencia en Berlín, que representaran lo que representaba, una ciudad joven y dinámica. Al año siguiente intervino Andrea Bocelli y el anterior fue la cantante Mariza.

¿Cómo es un día normal en su rutina profesional en Berlín?

Si uno hace una producción de ópera evidentemente estás involucrado en los ensayos y las funciones. Y luego tienes clases de canto, ensayos con los pianistas, con mucho tiempo en el preparatorio. La dinámica se divide entre cuando está ensayando o presentando. Y, luego, durante las giras, ya tienes muy poco tiempo para esto. Llevo 13 años viviendo allí. A Canarias vengo por vacaciones o para cantar. En mayo participé en un concierto con la Sociedad Filarmónica en el Festival de Música.

¿Y cuál será su próximo compromiso como cantante?

En febrero tengo el Hanzel y Gretel en Berlín donde hago el papel de la bruja ya que está escrito para mezo y tenor porque el compositor le quería dar un toque más raro.

¿Piensa seguir en Berlín?

Sí, por lo pronto, ya que allí hay más información y uno está mejor conectado a lo que es el mundo clásico. Aquí está bien, pero para prosperar tienes que tener una pata que te una a nuevos proyectos.

Si en un futuro dejara de ser cantante, ¿le gustaría desarrollar otro aspecto de la música?

Me llama muchísimo la atención todo lo que es el mundo de la ópera y el teatro. No me veo como compositor, pero cuando mi voz deje de funcionar dentro de muchos años, me gustaría seguir vinculado con el mundo de la música como director de escena o dirigiendo un teatro o auditorio.

¿Qué cantantes le han influido principalmente?

Yo me considero, aparte de cantante, un gran melómano, y disfruto muchísimo de la música y los conciertos. Hay compañeros que hacen su oficio, y lo hacen muy bien, pero que en su tiempo libre no van a conciertos. Yo me considero una persona que en su tiempo libre disfruta de la música como oyente. Y me gusta la música cuando está bien hecha, cuando hay una intención de expresar algo y contar una historia. Pero aunque no tengo iconos, hay artista que admiro muchísimo por lo que he sentido viéndolos como Reneé Fleming. También destacaría a Thomas Quasthoff y Thommas Hamp porque he aprendido con ellos y me han influido en mi forma de trabajar ya que son grandísimos artistas. Trabajo en clases magistrales y los maestros te corrigen y te ayudan en la interpretación. Te hacen concebirlo todo de otra manera.

¿Cuándo se metió de lleno a estudiar música?

Fue después de bachillerato. Me fui a Berlín tras la PAU y empecé a prepararme de forma privada. Entré directamente en la superior ya que en Alemania no existe el sistema de Conservatorio sino allí lo que se da es la Escuela de Música y vas directamente a la Universidad.

¿Se aprende así mejor?

La educación allí es muy práctica. Durante mis años de carrera hice ocho o nueve producciones de ópera y yo sé de gente que tiene un título de canto, nunca se ha subido al escenario y no sabe lo que es ser un cantante. El bagaje que te da es muy importante.

¿Tiene ilusión por abordar algún repertorio concreto?

He aprendido con los años que las cosas salen mayoritariamente por sorpresa. Evidentemente hay un repertorio que me gustaría interpretar, pero no es una fijación. Mucha gente me pregunta que cuál es mi papel de ópera favorito. Y yo muchas veces respondo que es el que estoy cantando actualmente. Si me planteo un rol y nunca llega ¿voy a ser infeliz como cantante toda la vida? Yo respondo que no, que voy a poner todo mi amor y energía en el papel que ahora estoy haciendo. Al final de todo lo realmente importante es que nos enamoremos para que podamos transmitir con autenticidad lo que estamos interpretando.

¿Hay que tener un espíritu de sacrificio para ser cantante?

Dedicarse a cualquier manifestación artística, ya sea que pinte o cante uno, es muy duro. Y tienes que tener una fe en ti mismo y lo que haces muy grande. Y hay gente que no aguanta esta presión. Muchos compañeros míos estudiaron y ya no cantan, han decidido tener una vida más cómoda. Y es muy difícil ganar dinero y tener que ahorrarlo para cuando vengan tiempos más difíciles, tener horarios normales. Y hay gente que tiene familia e hijos y es un sacrificio muy grande. Tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. No todo el mundo está hecho de esa pasta, de sacrificio. Yo he estado recientemente en Oviedo con 5 semanas fuera de mi casa.

¿Cuándo creyó que debía dedicarse a esta profesión?

Tras canta en el Coro Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, hice segundo de bachillerato en Estados Unidos, en Vermont. Mi madre de acogida llevaba la música en la iglesia y todos los fines de semana cantábamos allí. Regresé con la mentalidad de que me iba a dedicar a esto.

¿La gente no valora lo suficiente el trabajo del cantante?

Lo importante es que la gente respete lo que uno hace. Que sepa la cantidad de trabajo que hay para un concierto. La gente no tiene la sensibilidad necesaria por la vida tan desenfrenada que llevamos de valorar y disfrutar quieto durante una hora de música. A nosotros nos educan y luego el Estado se encarga de darnos una formación. Pero es muy triste que, con 20 años, uno ya no se enriquezca como persona. Y esa es la labor de la cultura: seguir enriqueciéndonos en la vida adulta. Pero para saber valorar la cultura, tenemos que estar conectada a ella desde pequeños.

Pero es desalentador comprobar cómo 8 millones de personas ven Operación Triunfo.

Hay dos tipos de cultura. La del Macdonald y la casera que lleva tiempo de cocción. OT es entretenerte cuando ves la tele. Y un concierto es algo que enriquece. Yo no conozco a ninguna persona que salga de un concierto de mal humor, porque te llega por las vibraciones, porque la música está echa para que te llegue al alma. Si a nosotros nos meten desde pequeños la necesidad de ir al teatro eso va quedando. Y mi afición por la música surge porque mi madre me llevaba a conciertos con siete años.