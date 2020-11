El cantante y actor Edu del Prado, que fue componente del grupo UPA Dance y uno de los protagonistas de la serie de televisión "Un Paso Adelante", ha fallecido a los 40 años, según ha confirmado la actriz Beatriz Luengo, una de sus compañeras de la serie.

"Maravilloso cantante, hizo millones de cosas entre ellas 'Un Paso Adelante', 'Upa Dance', 'Sister Act', fue profesor de OT Francia (Star Academy), La Academia en México, The Voice Francia...", ha destacado la cantante Beatriz Luengo en su cuenta de Instagram, donde ha recordado que conoció a Edu del Prado con 11 años "cuando él ya era un ídolo con su primer disco".

Conmocionada por la trágica noticia, la cantante de Gran Canaria, Raquel del Rosario ha querido expresar todo su dolor ante la muerte de Edu Prado, su cuñado. La artista ha querido usar sus redes para lanzar un mensaje de tristeza, en el que explica su relación con el actor de 'UPA Dance': "Misael, mi hermano, era su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle", comentaba rota de dolor.

La terorense ha querido despedirse de Edu con unas tiernas palabras de amor, con las que le desea un feliz viaje: "Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo, te queremos", escribía.

Nacido en agosto de 1977 en Valencia, Edu del Prado se incorporó a "Un paso adelante", que emitió Antena 3, en 2005, donde interpretó el personaje de César, un nuevo alumno, y luego pasó a formar parte del grupo UPA Dance, que surgió de esta serie.

El cantante publicó el disco "Mil y Una" en 1999 y participó en el álbum con música de baile "Come Let's Fly Higher" en 2013, además de formar parte del elenco de varios musicales.