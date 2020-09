Enérgico, frenético e incombustible. Así es como estuvo anoche el cantante puertorriqueño Ricky Martin durante su concierto en el estadio de Maspalomas. El artista ofreció un espectáculo sin precedentes cargado de música, baile, recuerdos y una potente escenografía, en compañía de las más de 7.000 personas que abarrotaron el recinto para ver en directo a su ídolo, que repasó durante hora y media de concierto los grandes éxitos que le encumbraron al olimpo del panorama musical internacional.

Antes de que el huracán Martin tocase tierra en el sur de la Isla, varios grupos de fans esperaban en el enclave sureño a que se produjera la apertura de puertas y así coger el mejor sitio para disfrutar del espectáculo que ofrecería el cantante horas más tarde.

Una de las fieles seguidoras que esperaba porque diera comienzo el show del cantante era María Rodríguez, quien se mostró ilusionada y emocionada por la vuelta del cantante a Gran Canaria. "Me encanta que Ricky siempre que pase por España se acuerde de Canarias y dé un concierto en la Isla. Yo estuve en su último concierto y lo disfruté tanto que, desde que salieron a la venta las entradas, no lo pensé dos veces y las compré para volver a verlo en directo porque fue espectacular", aseguró la muchacha quien además compartió una anécdota que refleja a la perfección su adoración por el cantante. "Cuando yo era pequeña, al primer perro que tuve le puse de nombre Ricky en honor a Ricky Martin, de lo mucho que me gustaba", recordaba entre carcajadas Rodríguez acompañada de dos amigas más que no podían contener la risa al escuchar la historia de su amiga.

Al igual que Rodríguez y su grupo, igual de nerviosas -o más- se encontraban Haridian González y su madre, Elena, quienes reconocían que estaban ansiosas por ver al puertorriqueño en acción. "Llevo siguiendo a Ricky desde que empezó y es mi cantante preferido. Su música me ha ayudado en momentos complicados de mi vida, y la mejor forma de agradecérselo es apoyando su música y viniendo a sus conciertos", reflejaba González visiblemente emocionada mientras su madre resaltaba lo presente que está Martin en la vida de ambas. "Ricky suena en casa a todas horas. Rara es la vez que no está puesta una canción suya en casa. Es uno más de la familia", compartía la madre de la muchacha minutos antes de que se produjera la apertura de puertas del estadio de Maspalomas que, con el paso del tiempo, iba acogiendo a más y más personas.

Ilusión y nervios

A las 19.00 horas de la tarde, como estaba estimado, se abrieron las puertas del recinto y los seguidores del cantante estallaron en júbilo porque sentían cada vez más cerca a Martin, que regresaba a Gran Canaria con su Spanish Tour dos años después de su último concierto en la Isla.

Una hora antes de que Ricky Martin diese comienzo a su espectáculo -que por el escenario se advertía como un show de alto voltaje- fue el tinerfeño Neo Pinto el que ejerció de telonero para ir abriendo boca a los miles de admiradores que se congregaron en el estadio de Maspalomas. Pinto tocó algunos de sus temas más representativos con los que amenizó la espera de los asistentes.

Y fue con el fin de su recital cuando las luces del escenario se apagaron y se instauró un clima que mezclaba nerviosismo y alegría. "¡Que ya sale, que ya sale!" gritaban las fans del puertorriqueño.

Y ocurrió. Sonaron los primeros acordes de María y se desató la locura en el público. Los gritos y alguna que otra lágrima se intercalaban con los flashes de las cámaras que apuntaban al escenario del que emergería un trajeado Ricky Martin como ave fénix.

Y lo que prometió, lo cumplió. Martin, desde el minuto uno, se paseó con una fuerza sobrenatural sobre el escenario mientras repasaba sus grandes éxitos y cumplía las expectativas de su público con creces, entre cambio y cambio de vestuario. Tras María, el cantante continuó interpretando muchos de los temas que lo situaron en lo más alto de las listas de ventas como Vuelve, Livin´ la vida loca, Disparo al corazón o La Bomba, entre otras. Además, el cantante demostró que no solo de éxitos del pasado se nutren sus conciertos. Ahí estaban para demostrarlo los aclamados Vente Pa´ Ca, La Mordidita o Fiebre, las cuales desataron la euforia colectiva entre el público.

Lo que quedó patente ayer durante el concierto de la bomba latina es, sin duda, que queda Ricky Martin para rato. Se notaba en su energía, en su pasión, en su voz.