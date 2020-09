"Las nuevas generaciones dan miedo y parece que no hay relevo"

Es difícil decir una banda en concreto, somos un grupo muy ecléctico y a medida que hemos ido evolucionando, a lo largo de los años, han cambiado las influencias. Nos sirve de inspiración la música de los 60 y los 70 sobre todo, por la mezcla de estilos y la creatividad, porque no había fronteras ni límites y eso es algo que nos gusta. Poder mezclar estilos y llegar a un sello propio en el sonido. En un primer momento nos podían inspirar bandas como Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, las bandas más conocidas, a medida que vamos bebiendo de la música de la época no paras de descubrir bandas. Fue un tiempo de mucha creatividad, empiezas a hurgar y empiezas a conocer mucha música y todo acaba influyendo.

¿Una banda gallega con sonido americano?

Yo creo que eso es lo bonito y lo mágico, que unos tíos del sur de Galicia pueden llegar a sonar tan americano. Y es que la música no tiene fronteras, lo mágico de esto es que un tío nacido en el Mississippi hace 80 años tocando la guitarra en el porche de su casa te puede llegar de tal manera que te puedes sentir identificado con él, entender su mensaje y ponerte en su piel. En la música da igual de donde seas, no pone etiquetas ni fronteras, solo entiende de personas, sentimientos y la interpretación que tú le des. Nuestra música viene de Estados Unidos pero por la mezcla cultural, el folk, la música negra de África, un maná de música. Hemos ido cogiendo ese sonido que nos ha llegado y con el que nos hemos identificado y lo hemos pasado por nuestro filtro y lo hemos lanzado. Eso es The Soul Jacket.

¿Y cuál es la reacción del público español?

Hay mucha gente a la que le gusta el sonido americano. Sin embargo, hay un problema, la gente no busca bandas nuevas, se queda en las bandas antiguas, de los 60 y 70. Estos grupos son los padres de todo esto, pero esto sigue y mucha gente se queda en los clásicos, girando la misma rueda. Yo invito a la gente que busque otras bandas, aquí en España hay muchas bandas haciendo buena música americana y si no apoyan la música nueva esto terminará desapareciendo, no habrá continuidad. En España hay escena, aunque es pequeña, al final te terminas encontrando con las mismas personas por el camino y las bandas nos damos cuenta de eso.

¿Cómo ha sido la evolución de la banda y cómo ha cambiado la música desde 2004?

Parece que fue ayer cuando comenzamos, ya llevamos casi 15 años en esto. Ha ido cambiando a medida que hemos ido madurando, somos relativamente jóvenes [risas] y toda la música que hemos escuchado en nuestra adolescencia al estar tocando en una banda te influye de otra manera y te marca las pautas de lo que hace. Desde que comenzamos hasta ahora nuestra música ha ido creciendo, cambiando y ganando en calidad, y sobre todo intentas acercarte más a la música que te gustaría hacer. Tienes en tu mente un estilo y llevarlo a cabo es complicado. En este tiempo hemos aprendido a acercarnos a la música que nos gusta hacer, conseguir el sonido que buscamos e intentar ser cada día mejores. Para nosotros es una responsabilidad hacer música de calidad en tiempos de música enlatada y barata, luchando contra eso desde nuestro bando tratando de darle calidad a nuestra música.

El grupo tiene muchos directos a sus espaldas ¿Qué les ha aportado esta experiencia sobre los escenarios?

Esta claro que el directo es uno de nuestros fuertes y a título personal es donde más seguro me siento y donde más disfruto. Llevamos muchos años tocando en directo, haciendo giras, y eso te da una experiencia y sobre todo hace que esto sea divertido. Te ayuda a improvisar, a que los temas estén vivos, cada directo es diferente, cada público, cada sala y hasta tú eres diferente cada día e interpretas las canciones de forma diferente. La gente suele decir que nunca hacemos dos directos iguales y eso para mí es lo mejor, sobre todo después de tanto tiempo. Hay gente que nos ha escuchado muchas veces y gente que nos escucha por primera vez y el directo es importante a la hora de empastar el sonido de una banda, que los temas evolucionen y que no se queden como los grabas. Un disco es el inicio de vida, pero a medida que lo vas tocando va mutando y va buscando otras formas. Para nosotros es importante rodar los discos y rodar las canciones.

¿Por qué la apuesta por el vinilo? ¿Pasión por el formato, el ritual, la calidad del sonido o por recuperar y cuidar un formato clásico?

Es eso y es más. Esta claro que el vinilo tiene una definición del sonido que no la alcanza el CD u otros formatos. Es el ritual del disco, el formato cuidado, las portadas, la historia que cuenta, porque aporta espacio físico para poder contar todo, poner las letras, el proceso de grabación y eso es importante, es parte de la música y de las canciones. Además, también creo que se ha llegado a una calidad tan cutre que se hizo necesario volver hacia atrás, aunque el vinilo nunca se fue, estaba esperando su momento para resurgir y es cierto que la gente que consume música y le gusta la música le gusta el vinilo. Nos ha pasado que cuando sacamos el CD y meses después el vinilo hay quienes nos dicen que van a esperar al vinilo, porque es eso, una calidad, otro sentimiento, tiene espíritu y tiene alma. Nosotros somos bastante artesanos también y nos encargamos de los diseños, maquetación, portadas, fotografía. Está todo en nuestra mano y el formato pone el lazo a nuestro trabajo.

¿Qué puede contar del nuevo disco que tiene el grupo entre manos, Plastic Jail?

Plastic Jail está a punto de salir y ya presentaremos canciones en directo. El título hace referencia a que vivimos aislados del mundo, de la realidad, como una jaula de plástico en la que estamos rodeados de cosas superfluas e irreales, que nos despistan de los verdaderos problemas y caminar en un sentido que no es el correcto. El mensaje es dejar de mirar hacia otro lado, afrontar los problemas y la responsabilidad en lo que sucede y tomar cartas en el asunto, sin que las otras personas decidan por nosotros. Seguir peleando y no decaer. Estilísticamente es una vuelta a las raíces de nuestro primer disco: rock & roll, blues, funk, psicodelia, un compendio de lo aprendido hasta hoy. También hay pop bien entendido y sobre todo cambia la producción. Nos hemos encerrado en el estudio buscando otros sonidos, experimentando con sonidos con otra producción más contemporánea y estamos muy contentos con el resultado. Ahora veremos cuando esté en las manos del público qué les parece, pero pensamos que va a sorprender y va a gustar. Este disco es más The Soul Jacket que nunca. Quienes nos conocen saben que nos gusta fantasear y en este disco es una muestra clara, a muchos más niveles que en el directo. Y es que nuestro sonido es creatividad y libertad, siempre hemos sido libres para hacer lo que nos da la gana y eso la gente lo nota. Cuando eres tú mismo es algo real, no es para vender más, es lo que nos gusta. Las etiquetas solo acotan y buscamos todo lo contrario, mezclar todo, ¡por qué no! Hacer lo que hacía Funkadelic lo que hizo Bob Dylan y mezclar folk con eléctrico cuando todos hacían acústico. Buscamos salir de lo establecido, ser creativos.

¿Estamos ante un buen momento para el rock? ¿Es diferente el rock que se escucha en España al que se prodiga en otros mercados? Hay diferencia entre tocar aquí o actuar en Europa?

No es un buen momento para el rock, la música como arte y como forma de expresión cada vez está más denostada y la música de hoy es un producto enlatado que la gente consume y tira. Para mí el rock y la música en general es cultura, algo más. Una sociedad en la que no se aprecia la cultura tiende a desaparecer, a no avanzar y estancarse, a volverse zombies. Contra eso hay que luchar, sea con música, teatro, con lo que sea. No es un buen tiempo. El rock & roll siempre se ha alimentado de los malos tiempos, de las diferencias, de las injusticias, diferencias sociales y movimientos culturales, pero hoy en día se ha quedado ensordecido por el consumo. En Europa esto no es tan palpable por el tipo de cultura, se apoya más o al menos me da esa impresión. Es muy complicado vivir de esto y sacar una banda adelante. El gran público es lo que te permite vivir holgado, la gente que le gusta la música la vive con tanta pasión como los propios músicos. La gente sigue comprando discos, yendo a conciertos y apoyando la música, pero cada vez son menos. Quiero romper una lanza a favor de la gente que sigue ahí al pie del cañón y nos sorprende muchas veces, gente que te recibe como si les trajeses el alimento, esa gente merece ser mencionada y valorada porque son esperanza. Las nuevas generaciones dan miedo, y parece que no hay relevo generacional. La música que escuchan los jóvenes es un producto, pero hay esperanza.

¿Qué espera The Soul Jacket del concierto que ofrecerá el próximo viernes 31 de agosto en el Maspalomas Music Festival?

No hemos estado en Gran Canaria, solo en Lanzarote. Sabemos que los canarios son abiertos de mente y van a disfrutar mucho con nuestra propuesta. Vamos a darle una experiencia al público, sobre todo, por encima de la música. Va a ser algo que les va a enriquecer a ellos y a nosotros, porque si hay feeling y comunicación podemos conseguir ese punto de conexión entre todos, y sobre todo disfrutarlo. Vamos a ser felices durante ese momento. Vamos a presentar temas nuevos y también de discos anteriores, será un concierto vivo.