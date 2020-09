El Auditorio Alfredo Kraus se rendirá el próximo 16 de junio a las 20:00 horas, al dúo que forman la polifacética cantautora Sìlvia Pérez Cruz y el pianista Marco Mezquida. Juntos han comenzado una gira intimista que les ha llevado a las principales salas de conciertos europeas y nacionales como Sevilla, Barcelona, Bilbao, París y Roma y que ahora incluye también el Auditorio Alfredo Kraus. Tanto Sìlvia como Marco son dos artistas únicos, con una sensibilidad fuera de lo normal que en este dueto casan a la perfección con la portentosa voz de la primera y la genialidad de los arreglos del segundo.

La colaboración de Sìlvia Pérez Cruz y Marco Mezquida nace de la admiración mutua y las ganas de tocar juntos desde que ella le oyó tocar una vez. "Cantando flojito My Funny Valentine desde debajo de un piano de pared hace años en Gràcia mientras tú lo tocabas (yo te lo cantaba en secreto pensando que no me escuchabas) empezó esta música nuestra que hasta hoy nadie ha escuchado, las ganas de cantarte. Hasta ahora no sabía que me habías escuchado, no sabía que sabías este secreto. Siento que me has esperado, que sabes guardar muy bien un secreto". Así describe la cantante el germen de este encuentro con Marco Mezquida que ahora cristaliza en esta gira de conciertos.

Por separado, ambos artistas lideran varios proyectos propios y transitan múltiples sendas creativas que van más allá de la música. Juntos, quieren descubrirse canciones mutuamente y charlar a través de ellas con el público. El repertorio que abordarán incluye canciones populares, canciones de otros y canciones propias, siempre con los arreglos de Mezquida que las traen de nuevo a la actualidad.

Pérez Cruz acaba de recibir el Premio Max a la mejor composición para espectáculo escénico para 'Grito pelao' que también obtuvo una 'manzana' como mejor espectáculo de danza. Además, en 2012 obtuvo el premio al Mejor álbum de jazz y música contemporánea en la IV edición de los Premios de la Música Independiente. También ha sido galardonada con el Premio ARC (Asociación de Representantes, Promotores y Managers de Cataluña) en la categoría de jazz y blues. La también doble ganadora del Goya a la Mejor Canción Original, en 2017 por Ai, Ai, Ai y en 2013, por No te puedo encontrar, redescubre en esta colaboración con Mezquida la verdad de la música, el momento vital y musical en el que se encuentra, cantando y compartiendo con él las ganas de tocar juntos y de "salir a bailar", como ella misma cuenta.

Por su parte, Marco Mezquida es uno de los artistas más brillantes y prometedores de la escena musical en décadas. Ha sido escogido por la Asociación de Músicos de Jazz y Músicas Modernas de Cataluña como Músico del Año en cuatro ocasiones. Brillante como compositor, pianista, improvisador, bandleader, ecléctico y versátil son algunos de los adjetivos con los que describen a este maestro que cuenta ya con más de 50 discos grabados. Mezquida es reclamado por una interminable lista de artistas de primer orden, como el pianista y compositor estadounidense Bill Dobbins con quien tocó el año pasado en el Auditorio Alfredo Kraus durante la segunda edición del Festival Internacional de Piano 'El Mundo en un Piano'. Sobre Sìlvia Pérez Cruz Sílvia dice que "es una fuerza de la naturaleza, una fuente de inspiración infinita, una persona luminosa, luz que se refleja en su voz, en el torrente íntimo y explosivo de preciosa energía sonora que me hace vibrar y emocionarme como pocas personas hacen. Tiene el poder de remover las almas con su presencia y su canto".

En definitiva, un concierto el que nos ofrecerán estos dos artistas alejado de lo convencional, de lo superficial para embarcarse y embarcarnos en la profundidad y la emoción.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de lunes a viernes en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16:00 a 21:00, en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, en horario de 10:00 a 15:00 horas, y desde dos horas antes hasta el inicio del espectáculo en el Auditorio Alfredo Kraus; así como en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es, www.auditorio-alfredokraus.com y www.teatroperezgaldos.es.