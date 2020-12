La irreverencia sin fin de J. Rodolfo Wilcock

Los participantes de un Congreso Internacional de Ciencias Metafísicas concluyen eufóricos que "unánimemente, todos se manifestaron de acuerdo con su propia propuesta". En otro relato-capítulo se advierte que "los utopistas no reparan en medios: con tal de hacer feliz al hombre están dispuestos a matarle, torturarle, incinerarle, exiliarle, esterizarle, descuartizarle, lobotomizarle, electrocutarle, enviarle a la guerra, bombárdearle, etcétera"; pero que, no obstante, no importa que nos hallemos en el final de las utopías; pues, por fortuna, reconforta pensar que, incluso sin plan, "los hombres están y siempre estarán dispuestos a matar, torturar, incinerar, exiliar, esterilizar, descuartizar, bombardear, etcétera". El inventor de otro episodio consigue que alguien alcance el sumo caos de vivir en cuerpos de distintas razas y lugares a la vez. En otro, un astrónomo logra que los propios planetas ofrezcan el parte del horóscopo cada semana. En otro más, el cirujano Charles Wentworth Littlefield se adelanta a los ornamentos sofisticados de la alta gastronomía actual, consiguiendo, en consonancia con cada plato, "hacer que cristalizara la sal de cocina en forma de pollo o de otros animales en miniatura". O, en uno más, en fin, el ginebrino Felicien Raegge, renovando para la actualidad la consigna clásica de que "los antiguos somos nosotros", descubre empíricamente que el presente avanza hacia el pasado, y el futuro hacia el presente, concluyendo, en consecuencia, que, indefectiblemente, "los sabios corren hacia la ignorancia, y que siendo los llamados recuerdos del pasado solamente un sueño, el único y auténtico sueño, no podemos en absoluto saber quiénes somos, ni cuándo hemos nacido porque aún no hemos nacido"...