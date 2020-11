"La crisis de representación política no ha concluido"

Entre "imperiofobia" e "imperiofilia", más que de imperios, ¿hablamos de la construcción de identidad desde la confrontación?

Por eso llamo populismo intelectual al libro de Roca Barea. Está construyendo permanentemente identidad sobre la prioridad del enemigo. Primero tiene que definir quien es el enemigo, todavía hoy, y acaba diciendo que el mundo protestante en nuestro enemigo. No lo fue, sino que lo es.

¿La leyenda negra no estuvo, es?

Con la finalidad de construir una identidad que sabe que no existe de manera directa como tal.

Fui uno de los culpables de que Roca Barea vendiera muchos libros, y me pareció un relato trampa, del que empecé a desconfiar cuando veía la nómina de sus defensores.

No escribo el libro contra Roca Barea, escribo contra los poderes que apoyan a Roca Barea. Contra el ministro Borrell, Arcadi Espada, Mario Vargas Llosa y contra los representantes de La Sexta que la llevaban en bandeja.

¿Por qué?

Un libro es una especie de locura mantenida en el tiempo, uno tiene que obsesionarse con algo. Desde ese punto de vista no son perniciosos, pero cuando gente con mucho poder avala un libro, puede producir un estado general de la inteligencia descarriado. Sobretodo cuando el partido socialista andaluz le concede la medalla de Andalucía y Felipe González dice que hay que darle el Principe de Asturias. Eso puede hacer que un descarrío personal se convierta en colectivo. Escribo el libro cuando veo esa posibilidad y cuando asombrosamente nadie lo discute entre los historiadores españoles.

¿El libro de Roca Barea es improvisado?

Es un libro de diseño, con defectos. De encargo, por una razón, porque temas de revisión de la grandeza española, de los grandes héroes españoles, venían produciéndose en novelas históricas, en series televisivas y faltaba el equivalente a un libro de ensayo. Es fácil que le encargaran a Roca Barea el libro, pero es más complejo porque tiene una propuesta geoestratégica mundial.

¿Cuál?

Muy agenda Trump, es proamericano, prosionista y prorruso.

"Steve Bannon no tiene que pasearse por España para importar el supremacismo, Roca Barea se basta y se sobra", escribe.

El libro se edita cuando Vox no ha cristalizado como partido, en un momento donde tampoco ha cristalizado la respuesta a Cataluña, que es un tema que inquieta transversalmente a todos los partidos. En ese momento es donde la transversalidad populista toma posición, y ese es el motivo por el que recomiendan el libro gente del PSOE, del PP, Ciudadanos y Vox.

¿Extraña alianza?

Significa que las élites no sabían dónde íbamos a llegar, y no sabían si iban a tener necesidad de generar una tropa de excepcionalidad. Alguien, que imbuido por todos los mensajes del libro, estuviera en condiciones de decir lo importante que es la unidad católica y la dimensión imperial de España.

¿Respuesta al nacionalismo catalán desde el nacionalismo español?

Ha sido siempre así. No hay que hablar con los nacionalistas catalanes y hay que empezar a decir que los que hablan con los nacionalistas catalanes son malos españoles, traidores y apostatas. Los elementos necesarios para mantener la leyenda negra.

Eso pone en peligro el consenso básico de la Transición.

Es un libro completamente anticonstitucional.

¿Dónde están los intelectuales orgánicos?

Eso me preguntaba. Algunos catedráticos muy célebres me dicen: "José Luis, agradecemos que hayas escrito el libro, yo no iba a perder el tiempo haciéndolo". Recojo el guante, porque no es el libro de una historiadora, es un libro político y no tiene mucho sentido que lo coja un historiador.

Desde que ha salido Imperiofilia , Roca Barea ha rehuido el debate.

Dice que no va a hablar conmigo para nada. Por eso necesitamos intelectuales que se atrevan a ir más allá de su propia especialidad. Reivindico al filósofo, que no es especialista en nada, pero identifica algo importante en un momento dado.

En el segundo párrafo ya dice que escribe el ensayo porque Imperiofobia y leyenda negra es "dañino y peligroso".

Dañino porque promueve unos ideales que obligarían a retroceder a este país a la época más dura del nacional-catolicismo. Pero es peligroso porque genera un tipo de inteligencia sentimental, histérica y curiosa que no toma distancia respecto de la propia historia y que nos impide resolver cualquier problema.