Casi cinco años han pasado ya del fallecimiento (en septiembre de 2014) de Arturo Maccanti, Premio Canarias y uno de los nombres más destacados de la poesía canaria contemporánea. Uno de sus amigos, el también escritor tinerfeño Roberto García de Mesa, publicará en breve una "especie de edición de textos escogidos sueltos, algunos de ellos inéditos". Este libro ya tiene título, al menos de forma provisional: Era más fácil amar. Textos dispersos, inéditos, traducciones y una entrevista 1957-2014.

El título es parte de un soneto de Maccanti, una elección que a García de Mesa le ha parecido la más adecuada porque "creo que a él le hubiera gustado". "Arturo Maccanti fue un hombre que amaba, que amaba todo, un apasionado de la gente". De hecho, en 2010 -cuatro años antes de su fallecimiento- el propio Maccanti (creador nacido en Gran Canaria pero afincado en La Laguna, de donde fue nombrado Hijo Adoptivo) compiló toda su obra poética en otro libro, también editado por CajaCanarias, al que puso por título otro de sus sonetos, Vivir sobre la vida.

Por lo pronto, García de Mesa continúa con la compilación de estos textos, que se pueden englobar en torno a tres grandes categorías: textos dispersos, traducciones del italiano y una entrevista que Sabas Martín le hizo al autor en su día. "Los textos de esta edición no estarán divididos por género, sino por orden cronológico. Salvo las traducciones. Calculo que el libro tendrá entre 200 y 300 páginas", matizó el autor.

La idea de hacer este libro le llegó a García de Mesa casi de forma casual. Encontró entre sus documentos una serie poética muy corta que el propio Maccanti le había entregado a finales de los noventa para una futura publicación que no llegó a ver la luz. De ese hallazgo surgió la idea de buscar otros textos similares del autor, una persona que por su accesibilidad y nutrido grupo de amistades escribió y colaboró mucho, incluso en la prensa. "Por ejemplo, por amistad escribió muchos prólogos en catálogos de arte", detalló García de Mesa. Asimismo, la publicación de un post en sus redes sociales animando a todos los que tuvieran algún texto suyo a aportarlo para el libro también ha dado muy buenos resultados. "Ha sido un trabajo interesante y bastante minucioso. Me he puesto en contacto con amigos y compañeros para ver si recordaban algún texto o si tenían algo que aportar", añadió. "Ha sido como un despertar de su memoria, hay mucha gente contenta de que salga adelante este proyecto. Se ha creado una alegría colectiva muy interesante", insistió.

Uno de los tesoros descubiertos por el autor es una carta que Arturo Maccanti le envió a Domingo Pérez Minik con motivo de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Laguna, por poner un ejemplo.

La familia del poeta está muy ilusionada con esta publicación que, en palabras de su autor, es también un "acto de restauración, respeto y amistad y una forma de reivindicar su nombre de nuevo", sentenció.

Premio Canarias

Arturo Maccanti Rodrigues nació en Las Palmas en 1934 y era hijo de padre italiano y madre portuguesa, llegados ambos a la isla pocos años antes. En 1951 comenzó su carrera de Derecho en la Universidad de La Laguna y en 1955 renunció a la nacionalidad italiana en favor de la española. Desde muy joven comenzó a publicar sus escritos en revistas y suplementos culturales. En 1967 publicó su primer libro. El fallecimiento de su hijo Hugo cuando apenas tenía cinco años marcó su poesía. Entre 1972 y 1974 vivió en Madrid, donde colaboró con Taller de Ediciones JB. A su regreso a la Isla, en 1977, continuó con sus publicaciones. También destacó su labor como traductor de poetas italianos.

En 2003 fue galardonado con el Premio Canarias en la modalidad de Literatura y en 2007 recibió el Premio San Borondón. Pasó sus últimos años leyendo sus poemas en colegios e institutos de la ciudad de La Laguna.