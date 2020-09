Marshall Jefferson, uno de los nombres asociados por derecho propio al movimiento house de Chicago, cerró de manera brillante la tercera sesión del Jameos Music Festival’19, con una sesión marca de la casa, en la que el productor y dj estadounidense no se guardó nada, y en la que sonó uno de los temas fundamentales del género, Move Your Body. Compartieron cartel con esta leyenda viva de la música electrónica el lanzaroteño ThePiriexPirience, que ofreció una sesión a base de vinilos, en la que rindió tributo a las grandes estrellas que han pasado por Jameos; Jose Marquez, con una exquisita selección de música latina que pivota alrededor de la colección de Fania; y Natasha Diggs, que sorprendió con una actuación en la que utilizó casi en exclusiva vinilos de 45 RPM, es decir, singles, con una tendencia clara hacia el funk y que deleitó incluso a un divertido Jefferson.

Hay artistas, y luego está Marshall Jefferson, uno de los padres del Chicago House, un icono de los sonidos que nacieron en esa ciudad hace casi 40 años. Y como el movimiento se demuestra andando, Mr. Marshall no paró de recorrer todos los recovecos de su carrera en una sesión completísima y que alcanzó puntos de verdadero clímax, con una audiencia totalmente entregada a sus redits y producciones tanto de house como de Deep house. No, Jefferson no se dejó nada en la guantera, no vino a cumplir un expediente. Sabe que su nombre es una marca, una referencia de la música contemporánea, y eso no se mancha. Por momentos, la pista de Jameos se teletransportó hacia la ciudad de Chicago y se transformó en el mítico The Warehouse. Todo un lujo.

Jefferson abanderó durante años unos de los sellos más importantes en los inicios del house en Chicago, Trax (North Clark Street). Bajo esta marca lanzó algunas de sus referencias más conocidas, Move Your Body o Ride The Rhythm, que le colocan en un altar que comparte con figuras como Adonis, Derrick Carter, el propio Frankie Knuckles, Larry Heard, Ron Hardy, Paul Johnson, Phuture, Kaskade, Felix Da Housecat, Lil Louis, Paris Grey… Su curiosidad le llevó también a colaborar en discos de acid-house y a investigar otros sonidos, como el deep house.

Natasha Diggs sorprendió con una colección de singles a los que no dio tregua durante sus dos horas de sesión, en los que demostró su versatilidad. De su colección de vinilos salieron ritmos de todo tipo, desde el hip hop al soul, latin, rock, house, brasileña, pero sobre todo, en su cierro, centró su sesión en auténticas joyas del funk y la música disco.

Jose Marquez abrió su maletín de remixes y ediciones propias para ofrecer una memorable sesión de música latina, en la que se escucharon los ritmos de la Fania, pero en su selección no faltaron temás más tribales, apoyados en la percusión y en las voces, una suerte de afrohouse que deleitó en los primeros compases de la noche. Una actuación elegante y que dejó entrever todo el potencial de este artista californiano.

La cuota local la representó Jesús González, Piri o ThePiriexPirience, natural de Lanzarote y residente en Tenerife, apasionado de los discos de vinilo, usó parte de su colección en su sesión como homenaje a la colección de César Manrique que se conserva aún en Jameos. Lleva toda una vida conectado con la música en cualquiera de sus vertientes (conciertos, grupos, vinilos, sesiones, festivales, eventos temáticos…).

Jameos Music Festival volverá en septiembre con un clásico, John Morales, que regresará a la que ya es su isla el 20 de septiembre para celebrar un hermanamiento que empezó hace casi un lustro y que, además, ha hecho posible la participación de los Centros como coproductor de un documental sobre el artista neoyorkino (Disco Confessions. John Morales, a life in the mix), presentado hace apenas unos meses en el CIC El Almacén.