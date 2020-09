'Mi Morena' alborota el verano

En su casa, aprovechando la tranquilidad de la noche y con una buena base musical de fondo, es como compone sus canciones Juan Francisco Delgado. Lo suscribe Raymond Ray, mánager del joven y co-propietario de Dirty Voice, que además pone énfasis en su versatilidad, en la propia esencia del grancanario, quien domina varios estilos y compone sus propios temas. "Cuando me siento a improvisar me sale solo, sobre todo por la noche, que es cuando más me inspiro. De madrugada, el productor me suele mandar algunas bases y yo me pongo a componer sobre ellas. Ellos me ayudan mucho y me dan pautas sobre cómo hacer las cosas. Por ello, los veo como una familia, no como unos mánagers sino como personas que están ahí para ayudarme en lo bueno y lo malo", comenta Juanfran.