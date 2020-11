El Azogue reventó el termómetro. Cabalgó Marea por el Gran Canaria Arena con ganas, como las que tenía la Isla de volver a ver a la banda navarra por aquí. Un concierto en el que Marea se entregó, paseó con su gente por parte de lo que fue y de lo que es y dejó patente en el escenario que se dejan querer.

Por ahí apareció Kutxi Romero, el alma de Marea, con ese halo místico, mezcla de pirata, patriarca gitano, trilero y bandolero. Su fuerza, su voz, sus letras llenan lo que haga falta. "A las buenas noches, mis compadres canariones,...,no se como hemos llegado hasta aquí, así que vamos a disfrutar que me han dicho que hace muchos años que no veníamos", fue el saludo a los más dos mil espectadores que según la organización que acudieron a su llamada. No faltó el relato imposible de los litros de marcas de la tierra y otros brebajes que llevaban encima.

Anoche lo hizo en el pabellón Gran Canaria Arena, en Siete Palmas. Fue la primera escala de una las dos fechas que los navarros tenían agendadas en el arranque de noviembre. Hoy sábado concluyen el periplo insular, en el Santiago Martín, en La Laguna, con la banda tinerfeña Las Ratas como invitado.

En Siete Palmas también tuvó Marea a un grupo insular como anfitrión: Monkey Faces. Con Carlos Ortega al frente, y una formación en la que están Carlos Ramos y Manuel Lorente, la banda aprovechó su turno y dio cuenta de la fortaleza del repertorio de su notable disco de debut Hard Love.

Tras Monkey Faces llegaba Marea, que subió y dejó olas de generaciones entre el público. Entre el público, estaban aquellos que reventaron con La Patera, disco debut de la banda en 1999; los que se agarraron a Besos de Perro, posiblemente la obra que ya hizo eterna a banda en el panorama del rock estatal; los que vivieron el concierto en el Parque Don Benito de Schamann; los que han crecido con ellos y nunca habían tenido la oportunidad de haber visto el potente directo de los navarros. De todo. Desde 2011 no se dejaba caer Marea en Gran Canaria.

Para abrir, Marea entró por El Azogue con En las Encías y El Temblor, dos temas de la lista de diez canciones que conforman el nuevo álbum de los de Berriozar. La respuesta del público: a la altura.

El precio hasta llegar aquí había sido alto: ocho años sin disco y siete sin girar. Escalón para pasar por La Majada antes de repartir un par de temas más del sentido que tiene este atracón de conciertos por todo el panorama nacional: el nuevo disco. Retumbó La noche de Viernes Santo y Muchas Lanzas, con Mierda y Cuchara -de Las aceras están llenas de piojos- por medio. Subía la Marea.

Llegó turno para el desboque, para el regocijo de lo añejo, con piezas mayores como Manuela canta saetas, Corazón de mimbre, Mil Quilates y Que se joda el viento. Sí, el Kutxi es el alma de Marea, pero sería incomprensible e inexplicable sin el poderío que le ofrece esa complicidad curtida en una carrera que va para los 25 años de banda con el resto de formación: la misma que empezó en diciembre de 1997. Se nota cuando se mira El Piñas, al mando del bajo, con él. Lo mismo que César Ramallo y David Kolibrí Díaz. Igual que Alen Ayendi cuando percute la batería al fondo. Eso es Marea.

Vuelta a la calma con Un hierro sin domar antes de que El Piñas se hiciera con el micro, le brindara un descanso a la voz rota de Romero y dejara dos canciones con su sello: Pecadores y Trasegando.

La traca final

Se sumergió a su vuelta Kutxi en Jindama y Pájaros Viejos antes de reventar la noche con la traca final: ocho de las canciones que llevan tatuadas todos y cada uno de los que andaban ayer berreando por Siete Palmas. La luna me sabe a poco, Ocho Mares, En tu Agujero, La Rueca, Bienvenido al Secadero, Romance de José Etxailarena, El Perro Verde y Marea sonaron una tras otra para cerrar un viernes festivo en Siete Palmas, que para la mayoría del público, entregado a cada acorde, fue una velada mágica. .

Y es que aunque los años pasen, Marea mantiene ese vínculo especial con su gente, con los que estaban y con los que han venido. Algo que solo se pueden permitir los más grandes de la escena, y Marea, demostrado queda, forma parte de ese grupo selecto.