La cuarta edición del International Big Bang Vintage Festival, que se se celebra del 10 al 12 de julio de 2020 en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, ya tiene cerrado el cartel de artistas que arropan este evento ligado a la cultura del rock and roll de las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo.

El rockabilly llegado desde Japón de Crazy Teds, que también traerá una sesión dj; el country con tintes sixties de Rob Heron, desde Inglaterra; la pasión y la energía de la nueva estrella española del rockabilly más salvaje; La Perra Blanco Trío, desde Cádiz; o la exótica batidora de sonidos de King Salami, formación de enérgico directo, que regresa a Canarias tras su paso este mismo año por el Malvasía Volcánica, en el cierre de la programación del festival Sonidos Líquidos en Lanzarote, son algunos de los artistas destacados del cartel del International Big Bang Vintage Festival 2020.

La ilustración e imagen del festival corre a cargo del artista canario Nano Barbero, que ha introducido la imagen del Roque Nublo como llamada y visibilización de una clara estrategia de comunicación de dar a conocer nuestra isla, según informa la organización del festival.

Los Crazy Teds son un un trío de Osaka formado en 1995 por Hiroo Takahashi y su hermano en Osaka . La formación que se completa con la batería y cantante Masako Takahashi, celebrasu 25 aniversario en 2020 con una gira que le traerá al International Big Bang Vintage Festival Gran Canaria.

Además Hiroo Takahashi será uno de los protagonistas de las sesiones tanto en el Parque de San Telmo, como en las fiestas tras las jornadas del festival el viernes 10 y sábado 11 de julio, en un local por determinar.

La Perra Blanco es un rockabilly power trio liderado por Alba Blanco, que en un par de años ha enamorado con su actitud punk, su manera de tocar la guitarra y su estética alejada de los formatos más convencionales del rock and roll como una nueva estrella del panorama actual del rock and roll y el rockabilly nacional. La Perra Blanco ya está triunfando en festivales en el mundo y nos viene a presentar su primer disco, un buen argumento para no perderte a esta gran artista española.

Rob Heron y The Tea Pad Orchestra es una formación británica cuyo estilo bascula entre el western swing, blues, country y rock & roll. Con sede en Newcastle Upon Tyne pero con miembros que residen desde Orkney a Warwickshire, el sonido de Tea Pad posee innumerables influencias, desde Hank Williams a Django Reinhardt, Tom Waits y The Beatles, pero en última instancia suena como ningún otro, es un estilo de North Eastern Swing, tienen un sello propio y característico.

Por su parte, The Spunyboys es un combo de rockabilly formado en 2006 en el norte de Francia por los hermanos Remi (contrabajista, cantante) y Guillaume (baterista), al que se incorporaría en 2011 el guitarrista Eddie. En su música, guiños a Cliff Richard, Crazy Cavan, Flying Saucers, Carl Perkins, Ronnie Dawson, Little Richard o Johnny Horton.

Otra formación británica es MFC Chiken, puro rock and roll frenético, con influencias que van desde The Sonics, Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles, Gary U.S. Bonds, Screamin' Jay Hawkins, The Kingsmen, The Tornadoes, Jerry Lee Lewis o Dick Dale and The Deltones. El rock instrumental al más gamberro de los años 50 y 60. Integran el grupo Spencer Evoy (saxo tenor y voz), Alberto Zioli (guitarra y voz), Ravi Low Beer (batería) y Zig Criscuolo (bajo).

King Salami & The Cumberland 3 es una coctelera de rhythm'n'blues-punk con base en Londres con músicos que proceden del Caribe, Francia, Japón y España. Con un repertorio influenciado por muchas de las grandes canciones de los años 50 y 60 hechas para que suenen frescas y nuevas para los oídos modernos. El cantante aúlla como Screaming Jay Hawkins el guitarra toca como Link Wray, el bateria sigue a The Trashmen con su Surfin' Bird y el bajista retuerce sus dedos tocando con una destreza excepcional.

La banda madrileña The Lucky Dados es otra de las perlas del caretel. Formados en 1997 con músicos de diferentes bandas: Pedro Herrero (guitarra y voz), Carlos López (contrabajo y coros) y Carlos Mirat (batería). En su música se unen el rockabilly y el punk rock con sonidos tan diferentes como el country y el más puro swing de los 40's y 50's.

Además, este festival que organiza La Brújula guía de ocio y cultura de Gran Canaria, contará con artistas canarios como Chateau Rouge, The Olrait Band. Betty & The Bluestomp y el dúo vocal The Cherry Sisters.