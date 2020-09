Como rememorando aquel mítico We are the world del año 1985 en Estados Unidos, un total de catorce cantantes de las islas se han reunido ahora en torno a una canción titulada No falta nadie aquí con el objetivo de reunir fondos para ayudar a los niños con cáncer durante esta Navidad.

Sin embargo, esta iniciativa se distancia de la anterior en que resulta mucho más original y divertida, ya que los propios niños han sido los protagonistas de un vídeo en el que, imitando a sus ídolos, interpretan dicha pieza.

La idea, que partió de las Knarias cuando iban a grabar su nuevo vídeo, se ha materializado en un vídeo que se puede ver por youtube cuyos beneficios desde las diferentes plataformas digitales irán a parar a la asociación Pequeño Valiente. La recaudación que se obtenga "se destinará a la Casa Hogar y al mantenimiento de los servicios que presta la organización aquí y en Madrid, con las familias canarias que están allí por un tratamiento, además de las reformas de hospitales".

Así lo aseguró el presidente de la asociación, José Jerez durante una presentación a la que acudieron las integrantes de las Knarias, Iván Torres de Efecto Pasillo y Playacoco. El resto de los artistas que participan se completa con Adexe & Nau, Caco Senante, Jadel, José Vélez, Josh Acosta, Pedro Guerra, Pepe Benavente, Raquel del Rosario, Soul Sanet y Tutto Durán. El single está producido por José Manuel Moles, que ha trabajado con cantantes como Luz Casal, Malú, Rosa López o Xuso Jones, entre otros.

Jerez mostró su emoción por el proyecto y el agradecimiento a todos los artistas que han formado parte de la canción. "En el video, los niños han puesto todo lo mejor y ha salido el mejor video que podía salir", dijo, para hacer especial hincapié en el factor solidario del proyecto. "Necesitamos que nos ayuden para poder ayudar nosotros", aseveró.

En el vídeo participan doce niños de diversas edades. En este sentido, el presidente de la asociación subrayó que otra lucha de Pequeño Valiente es que la edad pediátrica se aumente hasta los 18 años "porque no nos parece bien que un niño de 15 esté en un hospital de adulto". Jerez añadió que "empezamos a colaborar con el Servicio Canario de Salud y vamos hacer un hospital de día en La Candelaria.

Las Knarias explicaron que la iniciativa parte de su representantes y de M2 Music, que les preguntaron sobre la posibilidad de hacer una canción por Navidad. "A partir de ahí dijimos; '¿Y si hacemos una canción de Navidad pero con todos los artistas canarios y lo recaudado va para una asociación que lo necesite?".

Ambas cantantes aseguraron que fue muy gratificante grabar este vídeo. "Era un sueño que teníamos en mente, porque siempre quisimos reunir a artistas canarios de diferentes edades, épocas o generaciones en torno a una canción y están casi todos". Gara reconoció que se lo pasaron fenomenal con los pequeños. "El proceso de grabación fue muy rápido", ya que duro un día desde las 16.00 hasta las 21.00 horas, realizado en las oficinas de la organización en la calle Bravo Murillo. Por su parte, Loida añadió que "nosotras queríamos que la canción hablara de las islas" y cada uno puso el toque que quiso.

"Los niños me dieron muchísimo amor en una tarde en la que sacamos lo mejor de ellos. Nos divertimos muchísimo, me pintaron la cara, me intentaron pintar las uñas, y al final los que eran más reticentes para participar no quería que se acabara de grabar".

Por su parte, Iván Torres hizo especial hincapié en la importancia de sacar adelante este tipo de iniciativas, ya que este tipo de enfermedades en niños "tocan la fibra". Finalmente, los integrantes de Playacoco mostraron su alegría de "ver cómo esos niños cambian la vida de muchas personas y nos enseñan muchas cosas sobre el esfuerzo y sobre cómo superar las enfermedades".