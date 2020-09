"Nacer y crecer en las calles de Nueva Orleans te predestina al escenario"

When the Saints Go Marchin´in es un homenaje al 9th Ward, nuestro barrio, y a la ciudad de Nueva Orleans. Si Nueva York es la ciudad quenunca duerme, Nueva Orleans es la ciudad donde siempre hay música en elaire y la calle está llena de estrellas. Aquí nacieron Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Fats Domino. El huracán Katrina dejó una gran herida y un gran vacío en la ciudad. Muchas casas fueron barridas por losvientos, muchas otras fueron seriamente dañadas. Recuperar el edificio donde tenemos nuestro estudio de grabación nos costó mucho tiempo y dinero. Digamos que nacer en Nueva Orleans, crecer en estas calles, de algún modo te predestina al escenario. Es el sueño de cualquier adolescente. Llevar la bandera de tu ciudad por todo el mundo, hacer que la gente salga másfeliz del concierto que cuando entró y divertirte tú mismo en el proceso. No es un mal plan para un sábado de diciembre que la gente vibre con nosotros.

Al margen del góspel, ¿qué otros géneros tienen cabida en estos conciertos?

La mayoría de nosotros se formó en los Joyful Gospel Singers. El góspel ha sido nuestra cuna y nuestra escuela, pero el góspel tiene que ver con el blues y con el jazz y con todas las músicas populares que han crecido en Nueva Orleans. De hecho, el tema que da nombre a nuestra gira europea de la Navidad 2019, When the Saints go Marchin ´ in, es un tema dejazz que acabó siendo adoptado por las iglesias y, finalmente,i dentificado con ellas y con el góspel claro. El concierto que daremos en ciudades de España, Italia, Suiza y Alemania, incorpora clásicos de Armstrong, temas de Navidad y hits reconocibles por todos los públicos.

¿Qué es exactamente el ritmo second line

En términos puramente musicales es un ritmo sincopado en un compás de2/4 que está presente en toda la música popular de Nueva Orleans. Dicho de forma simple y clara, es el corazón de la música de Nueva Orleans ylo que la hace única y singular. En un principio designaba a losfamiliares y amigos que iban detrás de la Brass Band que acompañaba aldifunto al cementerio. Esa fila de dolientes improvisaba ritmos percusivos que el tiempo asentó en un patrón musical. En la actualidad second line también designa a los que bailan en los desfiles quepuedes encontrar a cualquier hora en Nueva Orleans. You better second line es una expresión que adoro. Cuando alguien está triste se le dice You better second line, o te lo dices a ti mismo cuando tienes los blues, Mejor bailabas.

¿Cuántos años llevan unidos todos los que hoy forman parte del coro?

Desde 1980. Nuestro primer concierto fue en el Festival de Jazz de Nueva Orleans y ahí, en ese gi gantesco escaparate, conseguimos nuestro primercontrato para Europa.

Hacen giras de verano e invierno por Europa. ¿Hay diferencias entre el público europeo y el americano en cuanto a un género como el góspel, quizás más ferviente y seguido en América?

Las diferencias son de orden social, cultural y de espacios. En los Estados Unidos nuestro circuito más importante, pero no exclusivo, sonlas iglesias afroamericanas, mientras que en Europa nuestro público es un público de teatro y festivales. En los Estados Unidos el mensaje estáen el primer plano y en Europa lo fundamental es la música. Pero ambos tiposde oyentes comparten las ganas de divertirse y pasar un buen rato. En las dos orillas del Atlántico todo el mundo acaba dando palmas y de pie.

¿Cuáles diría que son las principales virtudes del Spirit of New Orleans Gospel Choir?

Nos gusta lo que hacemos y se nota. Somos de Nueva Orleans y le ponemos "tabasco" a todo. Ya sabes: You better second line.

¿Cuáles son las joyas del repertorio que interpretan?

Los dedicados a Armstrong, pero no puedo ser más preciso porque se perderían la sorpresa.

¿Han estado antes en Fuerteventura?

Actuamos en el Palacio de Congresos, un espacio magnífico en una isla donde nunca habíamos estado. Será la primera vez.