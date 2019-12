Kiko Veneno y Anni B Sweet , nuevas confirmaciones para el Gran Canaria Sum Festival

Gran Canaria Sum Festival ya cuenta con cuatro artistas en el cartel para su tercera edición. La cita, que volverá a reunir a miles de personas, se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre de 2020 en INFECAR de Las Palmas de Gran Canaria. Kiko Veneno, Anni B Sweet, La Bien Querida y Shinova ya forman parte del esperadísimo evento que volverá a convertirse en una de las principales ofertas turístico musicales del año en Canarias.

Tras el gran éxito cosechado en sus anteriores ediciones, Gran Canaria SUM Festival se ha convertido en un referente, augurando ser una vez más, el evento más grande y esperado de todo el archipiélago. La música y los conciertos se sucederán ininterrumpidamente y sin esperas sobre los 2 imponentes escenarios cubiertos destinados para la ocasión, así como amplias zonas de ocio pensadas y diseñadas para ofrecer al público asistente de una experiencia plena e inolvidable.

Las entradas están disponibles con una leve subida de precio desde hoy, tal y como anunciaba la organización anteriormente, pudiendo adquirir la entrada general a 25 euros y la zona vip a 50 euros. Los canales de venta oficiales para la compra son Moon World Ticket https://bit.ly/2QXghrF , El Corte Inglés, Ticket Master, Entradas. com y www.sumfestival.es.



Kiko Veneno

Kiko Veneno, es uno de los músicos españoles con mayor recorrido y prestigio internacional. Con algunos de los discos más importantes para entender la música en español e importantes reconocimientos como Premio Nacional de las Bellas Artes, Premio Nacional de las Músicas Modernas o Mejor disco del siglo XX en España, entre otros, lleva más de cuarenta años creando canciones y ofreciendo numerosos conciertos dentro y fuera del país.

Después de diez años desde que Anni B Sweet debutara y asaltara las listas con su particular versión de 'Take on me' de A-ha, el cual le dio a conocer ante el gran público, en 2019 nos ha traído nuevo disco bajo el brazo, 'Universo por Estrenar', que ha sido recibido muy positivamente por la crítica, con el que ha agotado entradas en todos los lugares donde ha tocado y que presentará en concierto el próximo septiembre en Gran Canaria.



Anni B Sweet