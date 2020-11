"En los 'castings' en Canarias veo magia, espontaneidad, una locura"

Me parece original. Nunca había escuchado este reclamo. Canarias, aparte de ser mar, sol y otras muchas cosas incluidos los plátanos, también cuenta con mucho talento. Como coreógrafo y director artístico de mis trabajos y de mi vida siempre que voy a las Islas me pregunto: Pero esta maravilla, ¿qué es? Siempre veo que los canarios nos creemos inferiores al resto. Por eso se me ocurrió lo de No solo plátanos porque lo que veo en mi caso, es que también somos talento.

¿Cree que aún nos sigue haciendo falta proclamar que somos y tenemos mucho más que plátanos?

Hay que reclamar a aquellos canarios que cuando ven algo de fuera lo valoran más que lo propio y se tiran piedras sin darse cuenta de que lo que tenemos en casa es muy bueno y rico y que somos más grandes de lo que pensamos. He pasado muchos años fuera de las Islas y ahora he vuelto, lo cual agradezco. Yo detestaba Canarias porque no me aportaba nada a nivel artístico, pero al mismo tiempo estaba cansado de ver a isleños que valoran mucho lo de fuera. Lo de somos más que plátanos no es un reclamo para peninsulares sino para los propios canarios. Creo, absolutamente, que hay que decirlo.

¿Cuál es el concepto de su espectáculo para ocho bailarines?

Se trata de baile y talento enloquecedor. Yo en los ensayos ya había perdido la objetividad de ver si lo que creaba iba a encajar, pero en la puesta en escena la reacción de la gente ha sido fantástica. Tenemos, incluso, un texto de Antonia San Juan que me escribió para uno de los actores quien, además aparece en la serie Hierro. Al abrir la boca y narrar durante el espectáculo, me he dado cuenta de que este tiene mucho de lo que yo pensaba. El concepto es talento y arte puro. Me preguntaba si el show iba a gustar y la respuesta del público ha sido brutal. Es un espectáculo muy simple y llega mucho.

A la música y el baile se une la palabra, pues cada intérprete habla de sí mismo, su realidad, logros y frustraciones, alegrías y tristezas.¿Hay un libreto, o todos improvisan su relato?

Hablan y bailan su propia vida. Bailan su propio estilo de baile, cuentan su propia historia real y se refieren a sí mismos. No hay nada guionizado. Son canarios que muestran su arte. Los canarios lo seguimos teniendo muy complicado para exportar nuestro talento.

El nexo artístico es la danza urbana, uno de los géneros que le han hecho famoso y solicitado en el exterior. ¿Es esa danza algo concreto o cada cual la desarrollo a su gusto?

Cada cual la desarrolla a su gusto. Los bailarines inventan sus propias piezas, pero luego yo los dirijo y les saco lo mejor de ellos mismos. El espectáculo va desde la danza urbana hasta la contemporánea y la clásica. Por ejemplo, tengo un bailarín de break dance que viene del ballet clásico y será una gran estrella. Bailan muchos más tipos de danza que lo urbano.

Danza urbana, strike dance, free style, etcétera, ¿en qué se diferencian?

La danza urbana ocupa todos los demás estilos. La diferencia la hacen los bailarines porque son especiales y únicos. He hecho un casting de 1.500 bailarines con los que podía haber creado un musical de No solo plátanos porque me podía haber quedado con 40 o 50, pero la capacidad de un teatro, lamentablemente, no da para tantos. Estos jóvenes, entre 18 y 26 años podrían ser incluso modelos profesionales.

Mas de 200 aspirantes se presentaron al casting en La Orotava. ¿Cree en la espontaneidad del talento dancístico de los jóvenes canarios?

Absolutamente. Yo hago este proyecto por eso. Pretendo dar trabajo a los jóvenes canarios que no tienen trabajo aquí y tienen que esperar a mover sus culitos en el carnaval. Hay mucho que ofrecer aquí y muy poco trabajo. Como dije, yo detestaba Canarias por la parte artística y ahora me doy cuenta de que tengo que aportar y dar trabajo. Cuando hago castings veo espontaneidad, magia, una locura. Veo que los canarios somos diferentes al resto del mundo, como cualquier otra comunidad. Pero el canario tiene algo especial. De hecho, en todos los talent shows en que he trabajado, tanto detrás de cámara como delante, los productores ejecutivos quieren, como mínimo, dos y tres canarios. La gracia es que luego, la gran mayoría ganan. Algo tendremos.

En su trayectoria personal ha hecho muchas cosas notables en escena y TV. ¿Cuál de ellas cree que proyectó mejor su fama?

Solo me arrepiento de no haber podido proyectar lo que realmente soy porque la televisión no te da tiempo de hacerlo. No me ha dado el puesto que realmente merezco. Lo digo con humildad. Canarias no solo plátanos es el trabajo que mejor he hecho en mi vida, desde la tranquilidad, aportando toda mi experiencia con 44 años. Ahora solo quiero realizar este tipo de cosas. Me han dado proyectos en televisión que no me apeteció llevar a cabo porque no tienen nada que ver conmigo, quizá en el pasado sí.

También son notables los vídeos que ha producido para famosas como Rebeka Brown o Paris Hilton. ¿Le dicen lo que quieren o va a su aire?

La gente que me contrata, como Paris, Pablo Alborán y otros artistas muy diversos, me llaman porque saben que tengo un toque un poco especial. No me dicen lo que tengo que hacer, se fían bastante. Siempre he hecho lo que he querido y es lo que trato de realizar siempre. Eso también me ha quitado trabajo porque tengo un gusto y una forma de ser que, a veces, no es muy aceptable para muchos. A nivel comercial me gusta ser un poquito más transgresor y no utilizar lo que me impongan los demás.

Cuénteme sus mejores recuerdos como bailarín, como coreógrafo y como director?

Como bailarín, todos, sobre todo mi época en Italia. Trabajé en la televisión española desde los 21 a los 24 años como bailarín comercial de danza urbana que era lo que me gustaba, respetando la clásica. No era un bailarían de clásica frustrado, pero me interesaba la urbana. Terminé en la TVE y recibí un contrato de un editor artístico de Madonna para trabajar en Italia, primero con Raffaella Carrà, un periodo que fue brutal porque llegué a Roma, me vino a recoger un coche al aeropuerto, que ya era como gloria bendita, porque en España te daban un bocadillo. Me refiero a que allí me trataban como te tienen que tratar. Fui primer bailarín de la Rai 1. Miguel Bosé también antes que yo y luego llegué como español y canario. En nuestro país, después, he sido director artístico en programas para medios como pueden ser Levántate o Pequeños gigantes, un espacio para niños que me encantó porque podía hacerlos felices a nivel coreográfico. También tuve la suerte de participar en su momento en un talent show como fue Fama, ¡a bailar!