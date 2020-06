Aitana: "Estaba muy emocionada con la idea de poder ir a Canarias"

Aitana acaba de estrenar nueva canción con los mexicanos de Reik, con los que asegura sentirse muy cómoda. La canción Enemigos viene acompañada por un vídeo fraguado durante la cuarentena y es el primero de una serie de lanzamientos que culminarán con la publicación de un disco con el que asegura que va a sorprender. Mientras, lamenta tener que retrasar las fechas de su gira veraniega, un recorrido que le iba a traer a las Islas el próximo día 27.





Estrenar una canción siempre es una buena noticia pero quizás más ahora, en esta época de incertidumbre y cosas malas.

Sí, se llama Enemigos . ¿Te ha gustado?

Mucho y el vídeo es también muy especial.

Muchas gracias. El vídeo ha sido obra de unos artistas, de la productora Alquimia Estudios y de la ilustradora Laia López, que se encargó de los personajes. Ha sido todo un curro.

¿Y qué tal con Reik?

Muy bien, son supersimpáticos. Tuve el placer de conocerlos no hace tanto tiempo, hace un año más o menos. Desde entonces no los he podido volver a ver en persona pero son supertalentosos y trabajadores, son todo lo bueno.

¿El single estaba preparado antes de que comenzara el confinamiento o ha aprovechado justo ahora para terminarlo?

La canción ya la teníamos lista desde antes. El vídeo sí se hizo durante la cuarentena.

¿De ahí que los protagonistas sean personajes animados? ¿Por las circunstancias?

Claro, teníamos pensado que ellos vinieran en marzo. Iban a hacer promoción en España y aprovechábamos para grabar el videoclip. Teníamos ya contratada la productora pero al final no pudo ser y tuvimos que buscar una alternativa. La alternativa fue esta, un vídeo de animación.

Ese vídeo lanza un mensaje: el enemigo puede ser el silencio, el fin de la música. En estos momentos parece un mensaje apropiado.

Sí, en el vídeo yo soy una heroína que baja a la tierra, que se ha quedado sin música por culpa de un villano. La canción, sin embargo, va de algo muy diferente aunque puede ser muy metafórico. La canción va de una relación que no funciona. Lo intentas una y otra vez aunque sepas que no va a llegar a nada pero eso no evita que vuelvas a caer. Es como cuando le aconsejas a esa amiga que te dice que ya no sabe qué hacer y tú le acabas diciendo lo que crees conveniente y lo que consideras que es mejor. Ella luego hace lo que quiere.

Hacer oídos sordos a los consejos es algo muy habitual, incluso a lo que tenemos delante.

Al final, ¿sabes lo que pasa? Pues que también está bien equivocarse para aprender, equivocarte te hace crecer mucho y ser quien eres . Si te tienes que equivocar que sea por ti, no por lo que te digan. Nunca te quedes con las ganas, eso seguro.

¿Puede adelantarnos los planes que tiene para este verano? ¿Habrá disco en breve?

Puedo adelantar que en unos dos meses saldrá una canción con Piso 21. No sé decir cuál será exactamente la fecha. Luego saldrá otro single más pero no puedo decir con quién porque quiero que sea sorpresa. Luego, si no pasa nada, voy a empezar a sacar canciones de mi nuevo disco que espero que pueda salir a finales de año. Tengo muchísimas ganas, la verdad, estoy muy emocionada y muy contenta. Va a ser un disco diferente, del que no puedo adelantar el género porque estaría desvelando muchas cosas. Puedo decir que es diferente a lo que he hecho hasta ahora y que tengo muchas ganas de que la gente lo escuche. Estoy muy motivada con el disco. Lo he terminado de componer durante la cuarentena, me falta grabar voces. Lo demás ya está.

Ha aprovechado bien la cuarentena, entonces.

Ya tenía canciones hechas porque en enero me fui a Los Ángeles a componer. Fue algo muy guay y me lo pasé muy bien, fue muy productivo y eso también es muy importante. Traje cuatro canciones de allí. El resto, que no te voy a decir cuántas para no desvelar cómo será el disco, las he terminado durante la cuarentena.

¿Pese al trabajo de composición, ha podido parar y relajarse tras dos años frenéticos?

No puedo acostumbrarme mucho a parar porque esto va a ser así. Si quieres ser cantante, tiene que ser así. En estos dos meses y medio he tenido tiempo de frenar un poco, relajarme y leer, por ejemplo. Hacía tiempo que no lo hacía. Me estoy sacando el carné de conducir y he tenido más tiempo para hacerlo. Me ha ido bien, he hecho bastantes cosas que hacía tiempo que no hacía.

Publicó también Si tú la quieres , con Bisbal.

Sí, hace un mes. Para que veas que la cuarentena nos ha salido muy productiva, por lo menos a mí. Me siento bien haciendo todas estas cosas creativas.

En la parte negativa está esa gira veraniega que ha tenido que interrumpir.

Todavía no he anunciado nada aunque es evidente que va a tener que aplazarse por las circunstancias, por desgracia. Hay que ser coherentes y lógicos. Dentro de poco lo haremos público. Este año están las cosas muy difíciles y, como digo, hay que ser coherentes.

Cuando retome la gira, ¿habrá cita con sus seguidores de las Islas?

Sí. Además este año iba a ir a Canarias, concretamente iba a ir este mes, en junio, coincidiendo con mi cumpleaños: el día 27. Dadas las circunstancias no va a ser posible y era el primer año que iba a ir a las Islas yo sola, con la gira de Operación Triunfo sí que fuimos. Tenía muchas ganas, estaba muy emocionada con la idea de ir por primera vez. No pasa nada, estoy segura de que podré ir en otra ocasión. Por favor, claro que lo haré.

Se la ve con mucha ilusión.

Sí, estoy muy contenta. Tener tiempo como para encontrarme en mis ideas y en mi desarrollo interior me ha ido bien, pese a lo malo. Desde luego que hubiera preferido mil veces que el coronavirus no existiera, es evidente. Pero de todo lo malo se saca al menos algo bueno.