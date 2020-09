View this post on Instagram

Se nos ha ido Pau Donés, un músico maravilloso y una persona extraordinaria. Pau fue la persona del mundo de la música que hizo la cosa más bonita que nadie ha hecho por mí. Fue en 2014, en Buenos Aires. Mi manager @britmor, quien fuera también manager de Jarabe de Palo, le pidió a Pau si yo le podía telonear en el Teatro Ópera. Pau no solo me dejó abrir su concierto, sino que cuando yo salí al escenario, vino conmigo y me presentó para todo su público. A pesar de que no me conocía apenas y de que era era la primera vez que nos veíamos, salió a mi lado abrazándome y se puso a hablarle a todo el mundo, pidiéndoles que me escucharan con cariño, contándoles cómo otros artistas lo habían hecho por él y lo difícil que es abrirse paso en el mundo de la música. Creo que este acto lo definió al instante. Durante todos estos años siempre he repetido que jamás nadie ha hecho algo tan bonito por mí en este mundo y nadie lo hará. Fue Pau Dones, que hoy nos deja, quien hizo eso por alguien a quien apenas conocía. Fue inolvidable, Pau, te lo agradeceré eternamente. Gracias de corazón, compañero, gracias por tus canciones, por los himnos que nos has dejado, gracias por tu bondad y por ayudar a tantas personas. Te vamos a recordar siempre y te vamos a echar muchísimo de menos. Mi próximo concierto, sea donde sea, será en tu recuerdo. DEP, querido amigo.