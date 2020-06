El CAAM reabre mañana su sede principal con tres nuevas exposiciones

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) reabre al público mañana, a las 10.00 horas, las salas de arte de su sede principal con tres nuevas exposiciones cuyo montaje se interrumpió el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus. Las nuevas muestras se podrán visitar hasta el próximo 8 de noviembre en el horario habitual del CAAM de martes a sábado de 10 a 21 horas y domingos de 10 a 14 horas, con entrada libre.

El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria reabre sus puertas con dos proyectos expositivos de escala internacional que permiten al visitante disfrutar por primera vez en un museo español de la obra de dos firmas de prestigio en el arte actual: el artista cubano Dagoberto Rodríguez y el dúo keniata-alemán Mwangi Hutter. Ambas exposiciones convivirán con una tercera muestra colectiva 'En Diálogo' con una selección de obras de Colección CAAM que dialogan con las exposiciones de Rodríguez y Mwangi Hutter.

De forma paralela, el Centro Atlántico de Arte Moderno reabre también desde este viernes su espacio CAAM-San Antonio Abad, que mantiene la exposición del artista británico Mark Aerial Waller 'The Wayward Canon' ('El canon rebelde') y prolonga su periodo de exhibición hasta el 30 de agosto.

El centro de arte se ha adaptado a las nuevas normas sanitarias a fin de ofrecer una atención al público con las máximas garantías de seguridad tanto para el personal del centro como para sus visitantes, tal y como señaló hoy la presidenta del CAAM y consejera de Cultura del Cabildo de Canaria, Guacimara Medina, en la rueda de prensa de presentación de las nuevas muestras, junto al director del Centro, Orlando Britto Jinorio.

Las instalaciones del CAAM incorporan, en concreto, elementos como los dispensadores de líquido desinfectante en todas las zonas de accesos, carteles informativos, mamparas de protección para el personal en las recepciones o los vinilos en el suelo que señalan la distancia de seguridad interpersonal recomendada, así como un aforo limitado en sus distintos espacios.

Líneas esenciales

Las tres nuevas exposiciones del CAAM mantienen las líneas esenciales de trabajo de este centro, de revisar, investigar y difundir la trayectoria de artistas fundamentales del arte contemporáneo en el ámbito 'tricontinental' del eje Europa, África y América, destacó la responsable de Cultura de la Institución Insular.

'Guerra interior', de Dagoberto Rodríguez, es la primera exposición individual en una institución española de uno de los grandes artistas cubanos del cambio de siglo, cofundador y antiguo componente del disuelto colectivo artístico Los Carpinteros. La muestra se podrá visitar del 12 de junio al 8 de noviembre en el CAAM (plantas -1 y 0).

Bajo el comisariado de la especialista chilena Andrea Pacheco, el proyecto plantea un recorrido por el universo creativo de este artista a través de una selección de obras significativas de su trabajo de nueva creación que marcan el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria artística.

Dagoberto Rodríguez (Caibarién, 1969) ha expuesto su obra en museos e instituciones culturales de todo el mundo. Actualmente trabaja entre Madrid y La Habana. En su trabajo combina la arquitectura, el diseño y la escultura, y emplea el humor y la ironía para expresarse sobre temáticas referidas al arte, la política y la sociedad.

'Close by between us' es también la primera exposición en un museo español del dúo Mwangi Hutter, compuesto por la artista keniata Ingrid Mwangi y el creador alemán Robert Hutter. Comisariada por Simon Njami, una de las figuras internacionales más destacadas de la creación contemporánea africana, la exposición se puede visitar del 12 de junio al 8 de noviembre en el CAAM (planta 1).

La exhibición reúne una selección de 32 obras, creadas en distintos lenguajes y concebidas entre 2001 y 2019, de este dúo artístico, de gran prestigio internacional, que combina no sólo escultura, pintura, video, fotografía y performance sino también las identidades formadas por las experiencias personales y las raíces keniana y alemana de sus integrantes.

Juntos dan lugar a una dualidad común, su propio concepto de multiculturalidad. Desde 2005 forman Mwangi Hutter, un "sólo artista", como ellos mismos se definen, una "entidad de personalidad de doble género y multicultural". Como en una relación sana, su arte está formado tanto por los individuos que la componen como por el vínculo que los une, dando paso a unas creaciones que, mediante la interrelación, les sirven de técnica de autoconocimiento.

'En Diálogo. Obras de la Colección CAAM – Cabildo de Gran Canaria dialogan con las exposiciones de Dagoberto Rodríguez y Mwangi Hutter' es una nueva apuesta por la difusión de los fondos de este centro de arte a través de un diálogo con las exhibiciones temporales en curso que se exhiben de forma simultánea en las salas de la sede principal del CAAM. La muestra se puede visitar del 12 de junio al 25 de octubre de 2020 en el CAAM (planta 2).

El proyecto se articula con una selección de 22 obras que firman 17 artistas: Faisal Abdu'Allah, Ghada Amer, Marlon de Azambuja, Juan Pablo Ballester, Karina Beltrán, Zoulikha Bouabdellah, Sophie Calle, Antonio del Castillo, Nan Goldin, Martín y Sicilia, Ana Mendieta, Vik Muniz, Marina Núñez, René Peña, Miguel Rio Branco, Hiroshi Sugimoto y José Ángel Toirac.

Se trata de obras que permiten al visitante "disfrutar de distintas tendencias artísticas en soportes como la fotografía, la escultura o la pintura, expuestas en base a idearios afines, posibilitando así intercambios e interrelaciones plásticas y conceptuales". "Los territorios temáticos y formales de las dos muestras sirven de reclamo para que ciertas piezas de la Colección convivan y construyan un nuevo ambiente paralelo", destacan Orlando Britto y Mari Carmen Rodríguez, director y conservadora del CAAM, responsables del comisariado de la muestra.

Las tres nuevas exposiciones de la sede principal del CAAM se pueden visitar del 12 de junio al 8 de noviembre de 2020, con entrada libre y gratuita para todos los públicos, como es habitual en el CAAM, si bien la muestra 'En Diálogo' finaliza algo antes, el 25 de octubre, para dar paso a la nueva edición del programa 'Artistas en Residencia'. Por su parte, la exhibición de Mark Aerial Waller en el espacio CAAM-San Antonio Abad modifica sus fechas y se prolonga del 12 de junio al 30 de agosto de 2020.