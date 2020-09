El mundo de la cultura y todo amante de la música sigue de luto por la muerte de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado. Su estilo sencillo, alegre e intimista con influencia de la rumba catalana y por la música latina conquistó a toda España a partir de la segunda mitad de la década de los 90 y el carácter humano de Donés enamoró a todos.

Entre los distintos homenajes que el artista ha recibido, el artista grancanario Arístides Moreno destacó la grandeza del vocalista de Jarabe de Palo y recuerda un concierto en el Castillo de Agüimes el 21 de noviembre de 1997, en el que el galdense "actuaba como telonero de Jarabe de Palo, a los que casi no conocía entonces me dijo que si me subía con ellos a cantar 'La Flaca', yo ni siquiera me la sabía así que improvisé. No volvimos a coincidir, no nos cuadró, pero siempre admiré la sencillez y la luz que desprendía. Mi más sentida emoción para su familia. Seguirás sonando siempre", afirmó en sus redes sociales.

Entrada del concierto

El fotógrafo Nacho González Oramas retransmitió aquel histórico concierto y ha rescatado del archivo los documentos visuales del evento.

Esto motivó que muchos grancanarios recordaran aquella cita en el que se unieron el talento del artista aragonés con el de Gáldar, que ese mismo año había lanzado su gran éxito 'Horcon Boys'.

Los inicios de Jarabe de Palo

El disco debut de Jarabe de Palo había salido en octubre de 1996, pero no acababa de despegar. Apenas había vendido 10.000 copias, pero todo cambió en el verano de 1997. Una marca de tabaco estaba detrás de la publicación de un recopilatorio discográfico en el que solo se encontraban canciones en castellano. Aquel Duca2 Music daría paso a uno de las sagas de discos más recordadas de la música.

El anuncio de Carácter Latino, eslogan que tomaría aquel disco y que terminó siendo su nombre, inundó las televisiones durante varios meses. En una época en la que YouTube o Spotify no estaban ni se les esperaba, 'La Flaca' se convirtió en la canción que todo el mundo cantaba y por la que preguntaba en tiendas de discos y emisoras de radio.