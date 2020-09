El insaciable apetito de Simenon

Tenía razón Antoni Tabucchi, el tiempo envejece demasiado deprisa. Por eso no tengo la sensación de que haya transcurrido mucho desde la última vez que volví a visitar algunos de los viejos bistrots parisinos de Maigret, ese comisario sensible al sabor de la endrina o a un vaso de muscadet. Son los mismos que le gustaban a su autor Gerorges Simenon, uno de los más grandes y fecundos novelistas del siglo pasado. Hasta el punto que si tuviera que elegir una docena, figuraría entre ellos y, probablemente, si me viera en la dolorosa obligación de renunciar a seis de los mismos, y dependiendo del día en que me sometieran a tan dura prueba, seguiría figurando.