"Un virus hipotético, aunque letal, nos espera a la vuelta de la esquina. Su antecesor lleva años dando saltos mortales del pollo al pato, del pato a la cigüeña, de la cigüeña a la oca, y tiro porque me toca. Todavía no ha hallado la forma de saltar de un ser humano a otro, pero todo se andará, aseguran los expertos", así comenzaba el escritor Juan José Millás en 2005 un artículo de opinión titulado 'Brujos' en el que reflexionaba sobre la gripe aviar.

Publicado en el Diario de Ibiza el 18 de octubre de 2005, la opinión de Millás resulta casi premonitoria de lo que ha ocurrido a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. El propio escritor ha sido el encargado de recuperar el artículo en su perfil de Twitter:

Este artículo es de 2005. Intuición. — Juan José Millás (@JuanJoseMillas) 18 de junio de 2020

"De momento, el microorganismo padre, que se llama H5N1 (¿por qué no Ignacio o José Luis?) no ha encontrado el modo de saltar de persona a persona. Da vueltas alrededor de las aves, como una ruleta, a la espera de una mutación que le permita esa hazaña. Sólo tiene que convertirse en otro, lo que, según el cálculo de probabilidades, no es más que una cuestión de tiempo. El premio a su paciencia es la pandemia", continuaba Millás reflexionando entonces sobre el virus 'H5N1'.

Recordemos que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud alertó de un posible riesgo de que una gripe del tipo de aviar H5N1 se convirtiera en pandemia en "un futuro cercano", algo que finalmente no sucedió.