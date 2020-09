El coronavirus lo ha alterado todo y, en medio de un escenerio que le ha dado la vuelta a todos los planes de 2020, toca hacer de la necesidad virtud. Con esa idea por bandera, el coro juvenil Nébula -formación de canto coral de la Escuela Memvus- ha visto como su frustrada participación el Festival de Coros de Verano de Liboa le ha abierto otra puerta para hacer realidad un sueño: la grabación de la obra de Brahms In stiller Nacht.

El coro juvenil Nébula planificaba desde septiembre del año pasado su participación en la muestra lisboeta. Durante todo un curso, participantes y profesores prepararon un programa de música coral para presentar en lo que iba a ser su estreno de participación en concursos internacionales. Familias y directores se volcaron en recolectar la cantidad de soporte económico necesaria para que todos los 30 jóvenes pudieran viajar, pero la situación generada por la Covid-19 obligó a los componentes de la formación a aplazar su sueño.

No obstante, fieles a su pasión por el canto y la música, no han dejado de ensayar, en un primer momento a través de las clases online y posteriormente en la sala San Borondón en el Auditorio Alfredo Krauso. Así, el coro juvenil Nébula, dirigido por Yanira Sánchez, pondrá su broche final a esta temporada con la grabación de la obra de Brahms In stiller Nacht, escogida de su recopilación de 26 melodías populares alemanas. La grabación tendrá lugar el 27 de junio.