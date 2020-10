Que siga la música

La música en vivo y los espectáculos en directo se abren paso en el vacío que enmudeció al sector de las artes escénicas durante la cuarentena contra la propagación de la Covid-19 y, en Canarias, avanzan a paso lento pero, sobre todo, seguro. Los efectos de la crisis sanitaria en el sector cultural son demoledores para el ámbito del directo, que conforma el músculo de la industria musical y de las artes escénicas, donde más del 95% de la programación de los próximos meses en España ha quedado congelada por la pandemia.

"Estas cosas serán las últimas en volver. Siendo realistas, hablamos de otoño de 2021 como pronto", manifestó Zeke Emanuel, asesor del director general de la OMS, quien sometió esta previsión al hallazgo de una vacuna. Sin embargo, las instituciones y espacios culturales tanto públicos como privados en el Archipiélago han movilizado sus esfuerzos para que sigan la música, el humor y el teatro dentro de los parámetros que establecen las directrices sanitarias, con una amplia dotación de medidas de prevención y seguridad basada en aforos limitados y sujetos a inscripción previa online, distancia interpersonal y uso de mascarilla obligatorios y demás medidas hidroalcohólicas que configuran nuestra denominada nueva normalidad.

El Teatro Guiniguada se erigió en el primer espacio de titularidad pública en subir el telón a escala nacional en plena desescalada el pasado 29 de mayo, con un concierto del músico Yul Ballesteros y un aforo reducido de 30 espectadores. Mañana, el humorista Jabicombé se sube a este mismo escenario en un fin de semana marcado por el regreso del humor, con Omayra Cazorla y Kike Pérez como protagonistas de la cartelera del Auditorio Alfredo Kraus, y de la música en vivo.

En esta línea, el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que a comienzos de esta semana por fin distinguía en pleno la cultura como bien de primera necesidad, impulsó el plan Cultura en Acción para inyectar financiación y potenciar la contratación local en el sector. Este programa de conciertos al aire libre para aforos reducidos, que inauguró el timplista Germán López el pasado 6 de junio, retoma los conciertos en directo en el Palacete Rodríguez Quegles, el Castillo de Mata y el anfiteatro José Antonio Ramos del Parque Doramas, los jueves, viernes y sábados, respectivamente, con una apuesta por distintos estilos y formaciones musicales de las islas sujeta a inscripciones online desde el comienzo de cada semana.

A esta iniciativa se suma desde hoy la inauguración de Miller, la nave de este mítico edificio del Parque Santa Catalina reconvertida en un nuevo espacio cultural para la ciudad, con un amplio programa multidisciplinar de actividades para los meses de julio y agosto, que vive su puesta de largo este fin de semana con el espectáculo México Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, hoy, y un acto de bienvenida oficial, mañana, titulado Hola, Miller.

También el Teatro Cuyás estrenó el pasado mes una programación estival extraordinaria, a caballo entre el patio del recinto y la Sala Insular de Teatro (SIT), que abarca desde el jazz, con Luis Merino Quartet, hoy, a la danza, con el sello de Natalia Medina, mañana, en la SIT. Y la Casa de Colón sigue sus pasos con conciertos en el patio a partir del próximo 7 de julio, con un repertorio de música antigua de la mano de Accademia Dell' Atlante.

Por su parte, también un destacado contingente de espacios culturales, salas y bares de la isla abren hueco a la música, los monólogos y las sesiones dj en vivo para arropar las noches desconfinadas tras el encierro forzoso que también ha golpeado con dureza el ámbito de las salas de ocio nocturno y la hostelería. Esta semana reabre sus puertas The Paper Club en su formato Little Paper Show para aforos reducidos, que inauguró anoche el cantautor Ari Jiménez y al que siguen Jimmy Wilde One Man Band y The Old Jukebox, hoy y mañana. También desde el mes pasado regresaba con fuerza el proyecto Fábrica La Isleta, con entradas a la venta a través de su web y con su esencia intacta de naturaleza multidisciplinar en torno a la música, el humor y el teatro, cada semana, de jueves a domingo.

Las coordenadas de este mapa de regreso son cada vez más amplias y la música recorre las arterias capitalinas desde la Asociación Atlas, en la Isleta, pasando por el Mercado del Puerto o el Pub Imaginario Drinks&Music, hasta locales en la zona Vegueta-Triana-Arenales que apuestan por pequeños conciertos en vivo día y noche, como la Cervecería Echarle Huevos, el Café DelArte o El Shack Bar, que regresa este domingo con el dúo Sunday German Flowers y su popular market. Y que siga la música.