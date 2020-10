Vuelven tras la cuarentena con nueva canción. Cuéntenos cómo surgió.

Mi hermana Loida pasó el confinamiento en Madrid porque ella vive allí desde hace tres años. Hemos estado estos dos meses totalmente separadas pero por fin está aquí. Pegaíto a la pared es una canción que lanzamos hace tres semanas, en pleno confinamiento. De hecho, se ve en el vídeo. Lo hicimos cada una en su casa, intentamos grabarlo con nuestros móviles de la mejor manera posible. La teníamos grabada hace un año pero a pesar de que nos encantaba la teníamos en la gaveta porque la producción no nos convencía del todo. Los fans nos estaban pidiendo que hiciéramos una canción de reguetón antiguo y se nos ocurrió la idea de contactar con Noriega, que es uno de los productores más grandes que ha habido en la historia del reguetón y es de la vieja escuela. Él le dio un tocazo que nos encantó. Cambiamos algo de la letra también, muy poco. Y salió lo que ahora pueden escuchar. Ya está en Youtube y ha ido bastante bien. En menos de una semana ?tenía ya más de 100.000 visitas.

No han podido resistirse tampoco a la moda del Tik-Tok...

Sí. Con esto de la cuarentena nos unimos a esta red social y la gente se está animando a hacer coreografías y los retos que lanzamos. Estamos logrando muy buena aceptación, hemos tenido vídeos con 100.000 y 60.000 visitas de en menos de dos días . Estamos flipando, está siendo toda una locura. De todas las redes ?sociales, ciertamente nos quedamos con esta. Se nota, nos está yendo bastante bien.

¿Ha sido más complicado afrontar el lanzamiento estando separadas?

Pues estamos muy contentas de que haya gustado porque es precisamente la primera canción que lanzábamos separadas y siempre decimos que la fuerza la tenemos juntas. No pudimos hacer un videoclip como nosotras queríamos pese a somos muy perfeccionistas. Ahora nos vamos a meter en el estudio porque con esto del confinamiento nos hemos puesto a escribir. Tenemos una canción muy bonita y otra más marchosa, las vamos a grabar ambas.

¿Habrá más sorpresas?

Discográficamente y a nivel de singles se van a saber cosas de KNarias en breve. Empezamos 2020 a tope y además de tener una gira en Navidad tuvimos también la gira de Carnaval. Eso nos hizo girar en invierno y fue maravilloso. Teníamos cerrada también una gira de conciertos maravillosos por Península y por Canarias y en septiembre u octubre nos íbamos a ir para Colombia, México y Miami. Obviamente la hemos tenido que suspender aunque posiblemente haya dos o tres conciertos que se puedan hacer en 2021. Ahora mismo están las cosas así, hay que ser prudentes. Tenemos fe de que antes del año podamos subirnos a un escenario y poder reunirnos con nuestro público.

¿Entonces están decididas a sacar su sexto disco?

Normalmente sacamos single a single pero estamos planteándonos sacar disco porque ahora tenemos más tiempo. Es algo que estamos ahí rondando. Hay muchas canciones nuevas con las que grabar y muchas canciones antiguas que no están en ningún disco. Es algo que estamos pensando. También es verdad que es una inversión. Más ahora sin los resultados de la gira, que es de lo que realmente vivimos los artistas. Sin embargo, estamos muy positivas y contentas. No nos podemos quejar porque hemos cerrado el año simplemente con la gira de invierno y somos muy afortunadas. Hay otros compañeros que lo están pasando mal. Somos muy creyentes y seguro que esto en septiembre ya estará mucho mejor.

Antes habló del reguetón antiguo ¿Qué es exactamente?

Comenzamos con el dúo hace 15 años y entonces el reguetón no era tan conocido como ahora. Han cambiado muchas cosas, como la base musical y que ahora se fusiona más, por ejemplo. Fuimos las primeras en hacer reguetón en España y en toda Europa. Y encima siendo mujeres, que en aquel entonces no era algo normal. Ahora, gracias a dios, se han ido animando más compañeras y lo están petando. Es algo que nos satisface. Los nuestros fueron comienzos duros porque el reguetón en aquel momento era más machista. No se escuchaba en las emisoras de radio. Nos hicimos famosas, virales y número uno gracias al boca a boca. Comenzamos en los barrios. Nos catalogaron como música mala, como que éramos solo una canción del verano y ya no volveríamos a sonar. Nos censuraron. Demostramos que se podía triunfar con una canción de desamor, siendo dos mujeres y reivindicando la igualdad. Funcionó, nos sigue funcionando y la gente se ha sentido muy identificada. Es algo que sentimos con orgullo, poder dar estos mensajes a través de nuestra música. Llegamos a escuchar barbaridades del tipo: a ustedes, que son mujeres y están buenas, no las van a tomar en serio. Cosas así, absurdas, pero hemos demostrado que una mujer puede vestir como le apetezca y ser feminista. Eso es también es igualdad, vestir y decir lo que queramos.

¿Se sintieron censuradas?

Nunca sonamos en la radio. Nosotras y muchos compañeros estuvimos censurados, no nos ponían en ningún sitio. También nos quitaron los videoclips del único canal de música que había. Al final el reguetón vino para quedarse. No solo hemos tenido un éxito de verano, sino que a lo largo de los años hemos tenido más de un éxito: doble disco de oro, de platino, etc. Los medios y los productores no nos tomaron en serio hasta que actuamos en el Madison Square Garden ante 25.000 personas.

¿Hay posibilidades de verlas en breve sobre el escenario?

Estamos bastante ansiosas. Además, tenemos un proyecto de grabar un concierto online pero diferente. Va a ser exclusivo para los seguidores de KNarias, los que nos siguen desde siempre. Vamos a cantar canciones súper antiguas que nunca hemos hecho encima de un escenario. Vamos a hacer un concierto diferente, algo más íntimo y acústico.