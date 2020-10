View this post on Instagram

Comunicado Oficial Ha sido una gran etapa profesional y quiero agradecer a mis compañeros, equipo y público estos 3 años que he pasado en @fmsesp Esta liga es parte de mi y me llevaré un buen recuerdo tanto por lo aprendido como por los buenos resultados que han acompañado. 3 Campeonatos en 3 Ligas 75 puntos de 81 posibles Para los que me preguntan, no es mi retiro simplemente no competiré en FMS pero seguiremos viéndonos en el resto del circuito y eventos que os iré informando más adelante. Aún nos queda mucho por hacer 😊❤️ No quiero dejar de desear la mayor de las suertes a mis compañeros que desde este sábado van a seguir disputando la liga. Gracias por vuestro apoyo 🏆🏆🏆❤️❤️❤️