El dramaturgo y director teatral tinerfeño José Padilla se erige en finalista de la cuarta edición del Torneo de Dramaturgia que organiza el Teatro Español, en Madrid, junto con la productora teatral La Zona, y que celebra su Gran Final este miércoles 15 de julio, a las 16.00 horas (en Canarias). Esta edición se celebra por primera vez sin público presencial en las Naves del Español en Matadero debido a la situación sanitaria de la Covid-19, y se retransmite en directo vía streaming para todo el mundo a través del canal de YouTube del Español.

Padilla se enfrenta en esta final a la dramaturga toledana Celia Morán, después de derrotar a golpe de palabra en este ring escénico a referentes teatrales como Paula Carballeira y, en semifinales, a Jordi Galcerán, uno de los autores nacionales más representados en el mapa de la escena internacional. "El elenco de dramaturgos y dramaturgas con los que competía es espectacular", declara Padilla por teléfono desde Madrid. "El recorrido que he tenido en el torneo ha sido tremendo por haber vencido, en primera instancia, a Paula Carballeira, y luego, a Jordi Galcerán, ese gran nombre, autor de textos tan representados como El método Grönholm o Burundanga", apunta. "Para mí ha sido un honor poder batirme en letras contra nombres de esta talla y también lo es haber llegado a la final contra una dramaturga excelente como es Celia Morán".

El autor y director tinerfeño, quien atesora numerosos premios teatrales, como el Premio Max al Mejor Espectáculo Juvenil por Dados, el Ojo Crítico de Teatro de RNE, el Réplica a Mejor autoría canaria y el Primer Premio en el Almagro Off por Perra vida, compite con el texto Ruido, escrito ex profeso para este torneo. Aunque cada dramaturgo defiende el mismo texto teatral en cada round, los elencos rotan en cada combate. "Yo los conozco la misma mañana y tengo tres horas de trabajo y de ensayo con ellos", explica Padilla. Además, el equipo del Español destaca que 12 de los 16 intérpretes que intervienen en el Torneo proceden de la Bolsa de actores y actrices del Español. "Todos son excelentes actrices y actores, pero yo no tengo ningún control sobre quiénes van a ser".

La nómina completa de esta cuarta edición, que arrancó el pasado 1 de julio y culmina este miércoles con el enfrentamiento Padilla-Morán, ha contado también con los autores Marga Llano, Maxi Rodríguez, Denise Despeyroux y Jordi Casanovas -este último, impulsor de la iniciativa-, cuya selección se basa en una apuesta por los nombres más sonados en el ámbito de la escena nacional contemporánea durante las últimas temporadas.

Al igual que en años anteriores, la dinámica del Torneo de Dramaturgia consiste en una lectura dramatizada de ocho obras originales e inéditas que se enfrentan por parejas en un total de tres rondas: cuartos de final, semifinal y final. Al final de cada combate, se abre un plazo de 3 o 4 minutos para la votación directa del público, que este año se realiza de forma telemática, y que determina el vencedor o vencedora. Por tanto, esta Gran Final dirime quién es el ganador o ganadora de esta cuarta edición digital.

Vuelta

Por su parte, Padilla destaca que la participación en el Torneo de Dramaturgia "también ha sido una bonita experiencia porque ha implicado la vuelta al teatro después de tantos meses, aunque fuera sin público en directo". "Eso le ha añadido un valor emocional tremendo", manifiesta. Además, el autor trabaja en estos momentos en el estreno de su obra Golfa el próximo septiembre, que aborda muchos aspectos sobre la sexología desde el punto de vista de la salud. "La perspectiva de volver a estrenar es una pasada, porque la crisis ha sido tremenda para el sector", señala. "Ahora por fin se van dando pasos pequeños, pero yo soy de naturaleza optimista y creo que esto se va a levantar, aunque el golpe ha sido tremendo para un sector que siempre está en crisis, pero no nos queda otra que surfear la ola. Y eso haremos", concluye.