"El violín destaca por el sonido tan humano que tiene, es mágico"

Es muy joven y lleva una larga trayectoria y formación musical. ¿Cómo entra en la prestigiosa Escuela de Música de Berklee en Boston?

En diciembre del 2017 realicé una audición en la sede europea de Berklee y después de recibir mi beca Full Tuition, que cubre el coste de mis estudios, y un par de becas más que ayudaron a costear mi alojamiento en Boston, pude al fin irme a Estados Unidos y comenzar mis estudios.

¿Qué supone este centro en su formación en el cual se forma en jazz, clásico, rock y otros estilos contemporáneos?

Para mí supone todo un honor, y una liberación no solo artística, sino también personal. Siempre intento que mi música hable de mis experiencias, del flamenco, de la copla, de la música clásica. Y Berklee, al ser tan internacional, me permite compartir vida y música con profesionales de todo el mundo, y así fusionar esas raíces que yo, humildemente, intento llevar al jazz, con las raíces e historias de otras partes del mundo.

¿Se está especializando en jazz? Ahora se prepara en el Berklee Global Jazz Institute.

Sí, me especializo en jazz. En el Berklee Global Jazz Institute me preparo como parte de mi carrera de Performance o Interpretación en Jazz; acabo de ser admitida pues es un instituto que ofrece audiciones a estudiantes de Berklee y Harvard, el nivel es impresionantemente alto y por ello me llena de ilusión haber sido admitida.

España ha dado muy buenos violinistas, pero en jazz pocos han saltado a primera línea, salvo los muy puristas. ¿A qué cree que es debido?

España es un país donde se encuentran los mejores talentos en las mejores disciplinas. Y si hablo de mi Andalucía ya? Desgraciadamente, el jazz como concepto y estilo ha tardado en llegar al país algo más de tiempo. Por supuesto, en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid ha habido jazz y violinistas de jazz desde hace años, pero no tanto en los pequeños pueblos y ciudades no tan grandes. El violín de jazz es un mundo sumamente complicado, pues o vienes de una técnica clásica y luego comienzas a meterte poco a poco en la improvisación o composición instantánea, o has improvisado toda tu vida, pero sin una base técnica del instrumento tan estricta, por ende, tu sonido en la mayoría de los casos no sería tan bueno? El truco, supongo, es ser astuto y combinar ambos mundos, una técnica clásica bien fundamentada con una capacidad de conexión con la armonía de jazz y, sobre todo, con el espíritu de contar historias con lo que compones o interpretas.

¿Qué tiene el violín que últimamente es protagonista de muchas fusiones, como Malikian o el cordobés Montalvo?

Yo creo que es por el sonido tan humano que tiene. A veces hasta los quejíos flamencos pueden sonar como un cantaor; me parece mágico. Supongo que esa magia le llega a la gente.

¿Cómo ha sido este curso?

Ha sido complicado, todo un aprendizaje. Pero la verdad es que la universidad y los profesores han hecho lo imposible por continuar con la calidad académica, y desde luego lo han conseguido. En una semana consiguieron organizar todas las plataformas on line para continuar el curso y no sacrificar ni una asignatura. No es lo mismo tocar con un ordenador que con una banda, pero esto te ha enseñado que se puede tocar con una banda con un ordenador.

¿Es también compositora?

Sí, o por lo menos lo intento. En Berklee College of Music actualmente curso dos carreras universitarias. Una es Performance o Interpretación, de la que he hablado anteriormente; y la otra es Composición Contemporánea y Producción Musical. Gracias a este segundo grado, me formo como compositora y productora. La mayoría de los músicos de jazz siempre escriben también, pues en la base de la improvisación está el conocer teóricamente la composición, y al final salen melodías o armonías que nos gustan tanto que las acabamos escribiendo.

¿Dónde estaba cuando comenzó en España el estado de alarma?

Estaba en Boston, justo en la semana de exámenes. Nos dijeron que teníamos que dejar las residencias de la universidad en 24 horas y fue una semana muy estresante, pues Donald Trump dijo en principio que cerraba la conexión con Europa. Fue pánico lo que hubo. Luego veríamos que no era del todo cierto, pero que volver a España en ese momento no era lo más fácil ni recomendado.

¿Cómo vivió la pandemia en EEUU?

Ha sido interesante. He visto a personas muy extremistas y el extremo del poco cuidado asusta bastante. Yo he estado en casa, siendo precavida y siguiendo todas las noticias del mundo desde cerca. El estado de Massachusetts actuó pronto, estableciendo medidas de distanciamiento social, y los números de contagiados se empezaron a controlar pronto por ello mismo. De hecho es uno de los estados del país con menos personas contagiadas.