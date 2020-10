Cuyás y su estrategia de la transgresión

Un acertado diagnóstico sobre el perfil autoral de esta joven artista multimedia, que sigue siempre sus propios parámetros, ya sea desde el entorno del cine como desde el de la pintura, mostrando siempre una estrategia creativa basada en el empleo de una escritura, en ambos casos, lo suficientemente libre que le permite un diálogo, en igualdad de condiciones, con el espectador desde la convicción de que un trabajo que se plantea sin ningún condicionamiento previo acaba siendo percibido como un ejercicio en libertad y eso, en cualquier caso, acaba resultando muy gratificante para cualquiera de los potenciales participantes en ese diálogo.

El corto, que según declaraciones de la propia realizadora dará paso a otros trabajos protagonizados por personajes de renombre internacional que han dejado su huella a su paso por las Islas, remueve, además, la memoria de un icono inmarchitable del mejor cine independiente que se cocía, durante los años sesenta y setenta, en los fogones de la industria europea al socaire de los "nuevos cines"; una figura que aún hoy, a sus 78 años, sigue siendo venerada como una de las representaciones más genuinas de la modernidad cinematográfica y el ejemplo vivo de su influencia en el cine actual, tal y como queda sobradamente constatado a través de las continuas retrospectivas sobre su obra que se suceden a lo largo y lo ancho del ámbito festivalero internacional y en el papel referencial que ha representado, y representa, entre las generaciones más recientes de directores.

"Se trata sin duda de un personaje de enorme importancia en la formación cinematográfica de la gente de mi generación, de ahí que me sirviera de él para la elaboración de la reflexión que me planteo sobre la importancia que ha tenido su paso por las islas en varios aspectos. Es, en resumidas cuentas, todo un modelo de actuación ante un lenguaje que permite, son el talento consiguiente, penetrar más allá de las simples apariencias, que es lo que yo de algún modo pretendo cuando me sitúo tras una cámara o ante un lienzo en blanco", zanja la cineasta.

Lanzarote

Herzog, efectivamente, rodó en la isla de Lanzarote varias secuencias de También los enanos empezaron pequeños ( Auch Zwerge habben Klein angefaugen, 1970), uno de sus filmes más inclasificables, anárquicos y perversos, y su presencia en la isla conejera, pese a todo, pasó prácticamente inadvertida para las fuerzas vivas del momento pues su nombre, refrendado mundialmente, no gozaba todavía del mismo reconocimiento en la España del tardofranquismo donde sus películas -las que autorizaba la censura, claro está- nos llegaban siempre a cuentagotas. Por eso, la idea de Cuyás de reavivar la memoria de aquel ilustre visitante, extrayendo de ella una dimensión de claros tintes reivindicativos constituye sin duda todo un ejercicio de prestidigitación conceptual que sitúa a su autora en la casilla de salida para abordar en el futuro proyectos mucho más ambiciosos, como el que prepara en la actualidad sobre la biografía de su extinto tío, el diseñador de moda internacional Antonio Gómez, un largometraje documental que le ha acarreado más de dos años de investigación en diversas ciudades europeas y muchos metros de filmaciones, entrevistas y testimonios personales acerca de un personaje real sobre el que intenta ahondar en su intento por redondear su retrato como hombre profundamente vinculado al mundo de la creación.

Una década

El concurso Visionaria, conceptos de isla constituido en el año 2010 por iniciativa de Victor Rosales, ex director gerente de Proa 2020, el plan estratégico de la ciudad propulsado por el Gobierno de Jerónimo Saavedra para el estudio de diversos proyectos urbanísticos y culturales y desmantelado, años después, por el PP con Juan José Cardona al frente del consistorio, llega a su primera década con el mismo espíritu con el que nació: apostar por el lenguaje cinematográfico como herramienta óptima para el debate acerca del inmediato futuro de nuestra urbe y la necesidad de establecer acuerdos transversales sobre las bases de una ciudad con auténtica voluntad regeneradora.

El evento, cuya organización pasó, desde su segunda edición, a manos exclusivas del colectivo cinematográfico Vértigo, ha experimentado un crecimiento exponencial en número participantes, convirtiéndose en una de las citas cinematográficas de referencia para los jóvenes directores y directoras isleños. La convocatoria, difundida en plena pandemia, ha reunido a más de cincuenta cineastas alrededor de un lema particularmente ajustado al momento histórico que nos está tocando vivir: "Interiores" y entre los 31 trabajos finalistas han sido galardonadas, además de Cuyás, las directoras Marta Torrecilla (Segundo Premio) y Marine Discazeaux (Mención Especial del Jurado) por Cada de Oro y Después, respectivamente.