La actuación de Goyo Jiménez de este sábado también se suspende

A los interesados por la cancelación de la actuación en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del Festival Cabaret, os resumo lo sucedido. Llego al recinto situado en el parque Santa Catalina para las pruebas de sonido y me comunican que, por falta de efectivos de la policía...

...local, que garanticen la Seguridad DEL PERÍMETRO del recinto se suspende el festival entero, empezando por mi actuación, hasta nueva disposición. Me gustaría insistir en que mi actuación cumplía TIDOS los requisitos y protocolos necesarios, y que se trata deL...

PERÍMETRO del recinto. Me parece alucinante que, tras días de preparación y montaje, no hayan previsto algo así y causen un prejuicio tremendo a organizadores y, SOBRE TODO, a los numerosos espectadores que se quedan sin poder disfrutar del espectáculo. Especialmente a quienes...

Se han desplazado de otras islas, que me consta que hay bastantes casos. Me siento impotente por no poder hacer nada, salvo pediros disculpas desde el corazón y garantizaros que estamos haciendo TODO LO POSIBLE por solventar la situación de la mejor manera