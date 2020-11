El Cabaret Festival presenta alegaciones tras su suspensión

La cancelación del festival ya ha impedido que se desarrollen los espectáculos de Antonio José, Goyo Jiménez, Marta Sánchez, Los Gofiones, Cristina Ramos y Carlos Latre. Estos dos últimos, precisamente, decidieron interactuar fuera del recinto con el público que acudió a verles, y a quien también dirigieron unas disculpas por lo ocurrido.

El problema con los permisos municipales también ha despertado las críticas entre los grupos de la oposición de la corporación municipal, que no han dudado en pedir responsabilidades al Gobierno local que dirige Augusto Hidalgo. "Siendo nuestro Consistorio el más importante de Canarias, se convierte en un referente en cuanto a todo lo que sea organizar eventos culturales, actos que por supuesto significan que acudan muchas personas creando situaciones de riesgo por la crisis sanitaria de la que aún no hemos salido. Hidalgo y su gobierno deberían de tener cierta tranquilidad y seriedad institucional y esperar a que las condiciones sean más propicias para poder poner en marcha este tipo de eventos", señaló el portavoz de CC-UxGC, Francis Candil.

Su homóloga en el Grupo Popular, Pepa Luzardo, lamentó ayer el "caos" que ha propiciado la suspensión del Cabaret Festival a causa de dos informes negativos en materia de seguridad. "Un esperpento", desde su punto de vista, que daña la imagen de la ciudad. "Augusto Hidalgo ha dado su visto bueno para que mientras la Policía Local advertía que era imposible garantizar la seguridad en el exterior del recinto, en el actual contexto de crisis sanitaria, siguiera adelante el montaje del mismo así como la venta de entradas", apostilló al respecto Luzardo, quien asegura que "existían informes desfavorables desde el 20 de julio que impedían que el espectáculo tuviera lugar".

Por su parte, desde Ciudadanos, Lidia Cáceres señaló la "falta de diligencia del tripartito en la gestión y organización" del Cabaret Festival. "Es razonable que se haya tenido que suspender el evento si, tal y como se ha comunicado de manera oficial, los organizadores del no cumplieron con los plazos en la entrega del plan de seguridad y emergencias", apuntó la portavoz. No obstante, aseguró no entender que "se esperara hasta el último momento para comunicar a los organizadores y al público esta decisión", sobre todo "si se tiene en cuenta que "el plazo estimado para este proceso son 15 días antes de la celebración".