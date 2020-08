El Festivalito de La Palma se despide con más de 100 nuevos cortometrajes

La décimo quinta edición del Festivalito La Palma-Festival de Cine de las Estrellas llega hoy a su recta final después de una semana de rodajes exprés en la isla bonita, encuentros de cine y proyecciones al aire libre, con todas las medidas sanitarias de seguridad, a caballo entre Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma.

Anoche se proyectaron en el estadio de fútbol Silvestre Carrillo más de 100 cortometrajes rodados durante esta semana de convivencia cinematográfica realizados por los 290 participantes en La Palma Rueda, la sección-concurso estrella de la cita palmera.Se trata de una cifra que, según la organización, podría superar la del pasado 2019, pese a las complejas circunstancias en que se ha desarrollado esta edición, que ha contado con el diseño de un protocolo sanitario de seguridad a cargo de la empresa Evento 7.

Y en este mismo emplazamiento, la gala de clausura pone el broche final a esta edición esta noche, con entradas al precio de 1 euro, cuyo importe se donará al C.D. Mensajero, "que tan amablemente ha cedido su campo de fútbol y que cumple con la actual normativa de seguridad de la Covid-19", explica la organización. En este acto se hará entrega de los premios a los mejores cortometrajes en las distintas categorías establecidas, que se dividen en dos apartados principales: Andrómeda (para directores que ya han participado previamente en festivales internacionales) y Lyra (para el resto de participantes).

Entre los múltiples rodajes que se han llevado a cabo estos días en los paisajes de la isla bonita ha participado un grupo de 8 maquilladoras procedentes de Gran Canaria. "Hemos venido al Festivalito a vivir la experiencia de rodajes exprés. Para maquillar necesitamos leer previamente el guión y conocer a los personajes. Los rodajes con el nuevo protocolo de grabación solo se han ralentizado un poco. Aquí hemos hecho caracterizaciones para quemaduras de sol, guanches o ancianos", argumenta Gloria da Luz, que acaba de terminar el módulo de Maquillaje, Peluquería y Caracterización del Instituto de Cine de Canarias.

Otro punto de vista lo ofrece el director Juanjo Neris, que tuvo el infortunio de perder el guión de su cortometraje justo antes del rodaje. "El guión lo tengo en la cabeza. Gracias al trabajo previo con los intérpretes y el director de fotografía pude hacer una relación de los distintos planos. Me gusta partir de una idea, y entre todos, la desestructuramos y la volvemos a estructurar", relata Juanjo Neris.

"Fue una sorpresa muy alegre ganar el premio Distribución de Digital 104 hace cuatro ediciones con Burbuja. Fue una carga de energía brutal, que me llevó a viajar incluso a festivales internacionales como Colombia. Me hizo mucha ilusión cruzar el charco", agrega Juanjo Neris, que lleva desde 2007 participando en el Festivalito. "La Palma es un plató de cine de por sí. Los participantes pueden explorar diversos paisajes durante la semana de estancia en la isla", zanja.

Estrellas

Asimismo, esta edición ha contado con la participación de nombres tan destacados en el panorama cinematográfico internacional como los intérpretes catalanes Sergi López o Laia Marull, o el cineasta boliviano Rodrigo Bellot, a los que se sumaron nuevos talentos como Carmen Arrufat (nominada al Goya a la mejor actriz revelación por La inocencia), junto a rostros habituales de esta cita palmera, como el cineasta grancanario David Pantaleón, los humoristas Aarón Gómez y Kike Pérez o el músico Arístides Moreno.

"Mi vínculo con el Festivalito fue un amor a primera vista, lo que me motiva a venir cada año como si se tratara de una promesa. Con esta ya son seis mis participaciones en este festival tan peculiar, nada más llegar me he encontrado con amigos y nos hemos puesto a rodar", explicó Kike Pérez estos días. Además, esta edición inauguró el denominado Club de la Savia Viejuna, que condecora a aquellos participantes que han "sobrevivido" a más de diez Festivalitos. Algunos y algunas, incluso, los superan.