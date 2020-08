Las Palmas de Gran Canaria, entre los 25 festivales de cine más 'cool' del mundo

"Cada primavera, el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria trae una atmósfera maravillosa con una programación diversa que es fácil de asimilar, incluso con una agenda apretada". Así describe MovieMaker al LPA Film Festival, al que incluye en su relación de festivales más 'cool' del planeta en 2020 (the 25 Coolest Film Festivals in the World). Un ranking que este medio especializado elabora cada año, y que en esta ocasión incorpora a la capital grancanaria, aún en un ejercicio en el que el certamen ha tenido que suspenderse por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Con todo, MovieMaker apunta que el Festival de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará en abril de 2021, en una ciudad "encantadora" y con una oferta gastronómica "tremenda", con un equipo de programación "realmente fantástico". Además, se añade que Las Palmas de Gran Canaria disfruta del "mejor clima del mundo, gracias a los vientos alisios que suavizan el calor del verano".

Una de las colaboradoras de esta publicación, la crítica y programadora Ela Bittencurt, ha podido trasladar de primera mano sus impresiones sobre este Festival que conoció como miembro del Jurado Internacional en 2019, y es que el carácter singular, independiente y fresco de la cita cinematográfica grancanaria va afianzando su posicionamiento en el mapa de festivales con visitas regulares de expertos internacionales, así como de críticos de la Hollywood Foreign Press Association que se hacen eco de la personalidad y funcionamiento del mismo.

Desde MovieMaker (que esta misma semana ha comunicado al festival su inclusión en este ranking), se manifiesta que "todos podemos estar de acuerdo en que 2020 no es genial: pero los pivotes y sacrificios que todos los festivales de esta lista han hecho, por el bien común, sí son la definición de 'cool'. Esperamos que esta noticia ilumine un poco su verano en un momento increíblemente difícil".

MovieMaker es una publicación estadounidense, con base en Los Ángeles, especializada en la industria del cine, con especial énfasis en las producciones independientes. El magazine fue fundado en 1993 por el productor, guionista y director Timothy Rhys, comenzando como una publicación de alcance local en Seattle. Con los años, la revista se ha convertido en una referencia global para el mercado del cine independiente, siendo publicada en la actualidad por Deirdre McCarrick y Tim Molloy (editor). Rhys sigue involucrado en su producción.

El magazine cuenta con una amplia difusión global: más 170.000 usuarios mensuales en su web (con medio millón de páginas vistas) y 50.000 lectores en su edición en papel. Además, en redes sociales cuenta con una audiencia de 170.000 followers en Twitter, 90.000 fans en Facebook y 20.000 en Instagram. Tiene, como añadido 50.000 suscriptores en sus newsletter. Hay que subrayar que el 75% de su público trabaja en la industria del cine.

Entre sus rankings de referencia, además del que alude a los festivales más 'cool' del mundo, figuran los referentes a los mejores lugares para trabajar en el cine o las mejores escuelas de cine en Estados Unidos y Canadá.