Los niños que acaban como los peces en la sartén

Si los niños de Nápoles roban, disparan y a menudo matan, lo hacen porque las cosas deben mostrarse tal que son en ese ofendido paraíso habitado por demonios que el mar no baña como escribió Anna Maria Ortese y fue juzgada por ello por los propios napolitanos. Los niños de la paranza disparan porque donde reina la Camorra, donde no hay ley y las calles no tienen nombre, la vida de cada criatura desafía a la muerte hasta que la muerte la toma.