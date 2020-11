"Ahora hay un clima antilatino en Estados Unidos"

Quería que este disco fuera un puente entre Miami y Brasil. Un fan me dijo que en Brasil hay exactamente 305 grupos de indígenas: una coincidencia. Ya hice un disco titulado Rio

¿El álbum iba a salir en 2017?

Sí, pero a raíz de la pérdida de mi madre tuve que posponerlo, porque no podía cantar, no me salía la voz. La tristeza que me cubrió por año y medio o dos años fue dura y por eso se ha tardado tanto.

La música brasileña es un todo, un mundo. ¿En qué faceta de ese universo sonoro se fijó?

Quisimos usar los arreglos y el estilo que seguían en los 60 y 70 músicos como Jobim. Los arreglistas han hecho adaptaciones espectaculares de Mi tierra, Ayer, Abriendo puertas... Tratamos de mantenernos leales a la esencia de los temas, pero con puro ritmo brasileño, y no solo samba y bossa nova, sino también otros, como la samba de roda. En el vídeo de Mi tierraAyerAbriendo puertasCuando hay amor

¿Cuál es el origen de su interés por la música brasileña?

Me crié escuchándola porque mi madre tenía esos discos. Cuando comencé con el grupo (Miami Sound Machine), a los 17 años, hice que ellos aprendieran Corcovado, Desafinado, CorcovadoDesafinadoGarota de Ipanema

Los éxitos de Maluma o Bad Bunny nos hacen pensar que la latinidad y la lengua española se incorporan en el mainstream

CuandoDespacito

¿Ve aspectos interesantes en el reguetón o el trap?

¡Claro que sí. Yo perreo sola con Bad Bunny! Y Rosalía está rompiendo fronteras en el campo urbano. Ella es una música tremenda, y su propuesta va más allá de lo urbano. Aunque yo no escucho mucho lo que va saliendo, porque cuando compones eras una esponja, y si se te cuela algo, ya vas tarde.

¿Ve lejos que un artista en español triunfe plenamente en el mercado estadounidense?

Es algo muy difícil, y no sé si es una cuestión de tiempo. Porque ahora mismo, en Estados Unidos, hay una atmósfera antilatina por la inmigración y todo este lío.

¿ A qué se refiere?

Mira, todo es un péndulo. Hubo momentos en que lo latino era muy popular y sexi, y ahora... Los últimos en llegar pagan los platos rotos. Cuanta más ignorancia hay, más se verá a ese grupo cultural como enemigo. En este momento la atmósfera está muy cargada.

Quizá tienen una figura presidencial que no ayuda.

Por