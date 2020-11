"Lovecraft era un tipo oscuro y un gran escritor"

Desde que se instalara en la conciencia colectiva como el atracador Omar Little de The wire, Michael Kenneth Williams no ha pasado demasiado tiempo separado de HBO: fue también el jefe gansteril Chalky White de Board walk Empire o el influyente preso Freddy Knight de The night of. Ahora cede su talento a la marca en Territorio Lovecraft, en la que encarna a Montrose Freeman, el padre desaparecido del protagonista, Atticus (Jonathan Majors).