Mitología canaria para una audiencia global

Josh Gorroño (La Laguna, 1998) estaba en la isla de Tenerife visitando a su familia cuando sobrevino lo peor de la pandemia. Durante el confinamiento, fue seleccionado por el director irlandés Declan Cassidy, que buscaba actores para desarrollar un proyecto inspirado en 'El Decamerón' a través de internet: 'DeCameraOn'. Gorroño apuesta en su historia por los perros gigantes conocidos en Gran Canaria como Tibicenas y en Tenerife, Guacanchas.

Actores de Irlanda, Reino Unido, España y Estados Unidos en un mismo proyecto creativo durante la cuarentena. Este podría ser un buen resumen para el proyecto The DeCameraOn, liderado por el director irlandés Declan Cassidy, nominado a un Oscar por el cortometraje Whatever turns you on. Un joven canario de apenas 22 años figura, curiosamente, entre los nueve intérpretes que participan en esta aventura. Se trata de Josh Gorroño Chapman (La Laguna, 1998), licenciado en Artes Escénicas, Creación, Dirección e Interpretación en la Universidad de York hace apenas un año.

The DeCameraOn es una miniserie online que ha visto la luz a comianzos de agosto. Los nueve capítulos grabados por este equipo internacional durante la cuarentena se emitierons hasta el domingo día 9 de agosto. Para disfrutar de esa propuesta era necesario unirse al grupo de facebook de DeCameranOn a través del enlace jointhegroup.eu. Además, Declan ofreció la posibilidad a sus seguidores de vivir en directo el episodio final. Gorroño, que se siente afortunado por haber sido escogido para esta insólita iniciativa, recuerda cómo surgió. "Declan, el director, publicó un anuncio en facebook buscando a otros artistas que estuvieran aburridos y encerrados y que quisieran unirse a un proyecto experimental". La respuesta fue masiva y procedente de infinidad de países. Entre ellos, el director irlandés escogió a nueve actores entre los que se encuentra este tinerfeño.

El resultado de esa criba es un grupo de actores heterogéneo y de varios puntos del planeta que han escrito su propia historia y desarrollado un personaje con el que compiten en un supuesto concurso en el que el ganador se hará con 100.000 euros. El premio será, eso sí, para la mejor historia de todas. De hecho, cuando el domingo 9 de agosto finalizó la emisión de los nueve capítulos, hubo un margen de una semana para que los espectadores votasen la que considerabann la mejor narración. El último capítulo, que se hizo en vivo, tuvo lugar el pasado domingo 16 de agosto.

Cierre de teatros

A Gorroño la cuarentena le pilló en Tenerife, visitando a su familia antes de regresar a Inglaterra donde tenía previsto representar una obra con su compañía en Londres. "Estábamos haciendo un tour nacional y tenía planeado volver a Inglaterra en mayo para hacer tres semanas en Londres. Al final se cerraron todos los teatros. Me quedé aquí y salió esto", explica. Y como no hay mal que por bien no venga, DeCameraOn se convirtió en una oportunidad perfecta para desarrollar una de las facetas con las que más disfruta este joven actor: la escritura. "Declan dijo que quería que la historia que contáramos se basara en la situación en la que cada uno se encontraba", cuenta. "Empecé a pensar sobre Tenerife. Siendo de aquí y habiendo estado en Inglaterra, he visto que muchas veces se tiene una imagen muy limitada de la Isla. Tenerife tiene mucho más que Los Cristianos y Las Américas. No es solo un sitio con cerveza barata y buen tiempo. Tenía muchas?ganas de mirar un poco más la mitología e intentar enseñar otro ?lado", añade.

La miniserie se inspira para todo este proceso en la novela medieval de Giovanni Boccaccio, El Decameron. Se trata de un libro constituido por cien cuentos. En la historia, un grupo de diez jóvenes que huyen de la plaga de peste bubónica que azotó la ciudad de Florencia en 1348 se refugian en una villa en las afueras. Probablemente, Boccaccio concibió El Decamerón justo después de la epidemia de 1348 y lo terminó en 1353. Los paralelismos con el coronavirus y la paralización de la actividad cultural internacional prendieron en Cassidy la chispa de la inspiración, que se ha materializado en este proyecto audiovisual con estética de videollamada y la creatividad de un grupo de artistas internacionales. "Es un grupo que compite por contar la mejor historia. La mejor ganará 100.000 euros, aunque solo en la ficción", precisa el tinerfeño, que en esta ocasión interpreta a un chico británico aprovechando su origen materno y el hecho de que es bilingüe. "Mi historia se desarrolla en el monte. Investigué y me topé con la leyenda de estos perros gigantes conocidos en Gran Canaria como Tibicenas y que en Tenerife reciben el nombre Guacanchas. Atacaban al ganado y aterrorizaban a la gente. Pensé que podría ser interesante. Mi personaje se llama Caleb y es un hippie que acaba el instituto. Entonces conoce a un chico de Tenerife que le anima a descubrir la Isla. Se van en grupo a una cabaña, empiezan a oír estos aullidos y pasan cosas", adelanta.

El enlace a través de jointhegroup.eu conduce también a la página web con vídeos cortos donde hay entrevistas a todos los actores. Además, también está disponible el trailer del proyecto a través de la cuenta del director en Youtube ( http://declancassidy.com/youtube).

Gorroño festeja la posibilidad de trabajar con compañeros procedentes de tan variados puntos del planeta y el hecho de haber pasado un confinamiento mucho más entretenido. Además, tuvo que compaginarlo con otros proyectos con su compañía de teatro, fundada con sus compañeros de estudios.

"Hemos creado un grupo de personas que seguramente vuelva a colaborar en el futuro. A Declan Cassidy, por ejemplo, seguro que lo hubiera conocido nunca. Lo que acabó pasando con la situación del coronavirus ha hecho que esto pasara. También he podido conocer a todos estos actores por todo el mundo, ha sido una gran oportunidad", valora. De hecho, planean crear juntos una asociación de actores. "Una especie de red cultural europea para responder y atender dudas, para ayudarnos", concluye.