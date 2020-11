Coreografía poética

La poesía, en cambio, no viajaría en el tiempo ni reivindicaría ningún tipo de traslado, sino que reinventaría dicho tiempo, siendo a su vez una revelación de un estar dinámico. El verso frecuenta un estatismo que no cesa de latir. Una inmovilidad vertical desde la que se trasciende la página, desde donde deambula entre significados dispersos que, con toda seguridad, ya se encuentran en ella. "La danza es algo muy distinto. Es, sin duda, un sistema de actos; pero que tienen su fin en sí mismos. No va a ninguna parte. Si persigue un objeto, no es más que un objeto ideal".

El origen de la palabra versus comparte el contorno metafórico de tal analogía. Nos instala en la idea de surco, y también en aquello que se detiene y da la vuelta, como el arado en los cultivos, vibrando en ella una existencia de ritmos paralelos. En cuanto a prorsum, su voz traduce lo que discurre sin interrupciones, en línea recta. Registra lo que avanza irremediablemente.

No obstante, más allá de los excesos de una teoría que no es ni mucho menos la única fórmula que aborda de manera evocadora ambas formas de escritura, la dicotomía de Valéry nos sirve de marco para explorar la plasticidad corporal de dos escritoras fundamentales dentro de las letras latinoamericanas. Dos poetas que dibujan una coreografía literaria singular, tanto en las formas y en los movimientos como en los significados.

Nos referimos a la uruguaya Idea Vilariño (1920-2009) y a la argentina Olga Orozco (1920-1999), de quienes se conmemora este año el centenario de su nacimiento. Dos poetas que concibieron una creación de danzas opuestas. Dos voces que recorrieron el panorama literario del continente reflejando en cada verso la elasticidad del texto y la intensa repercusión de la estructura en la voz lírica.

Para Vilariño, la escritura fue siempre un ejercicio de levedad. Su limitada producción poética, recogida en obras como La suplicante (1945), Pobre mundo (1966) o No (1980), expresaba un modo de escribir liviano y de despojamiento, que anhelaba resolver la transparencia. Una escritura fundada en versos cortos que se irían derramando desde una honesta verticalidad. "Es una poeta de decir escueto y certero -señala Susana Crelis- que, paralelo a dudas profundas sobre su identidad, reflejadas a menudo a lo largo de sus testimonios, persiste en sus mismas obsesiones: muerte y amor las principales, preocupación social y política las que le siguen, negación de esperanza la que integra a todas."

La correlación entre sus obsesiones y el verso escogido resulta fundamental. Vilariño no traduce dichas obsesiones existenciales en un guion descriptivo. Su voz va desplazándose sin apretar el aire, esquivando la certeza. Evita aplicar un esquema en espiral que busque visibilizar un laberinto. Al contrario, es partícipe de ir dejando huellas y trazos. Comunica "la simplicidad de un decir que, aludiendo a hondos espacios interiores, prefiere la sugerencia que propicia el eco enriquecido mejor que el límite claro de una emoción totalmente expresada", advierte Crelis. De este modo, su poesía indaga y cuestiona sin interrogar, solventa líneas y frases casi sin decirlas, o repite conceptos, para luego desabotonarlos.

Podríamos hablar entonces de una danza solitaria, de pasos breves, en donde la emoción se extrema. Un movimiento en destellos que acorrala una sutil trascendencia, la de ser el eco de un ser que tropieza y se levanta, que esquiva y se golpea, que se sobrepone desvaneciéndose. Un decir cuyo vaciamiento léxico le aporta también otra forma de desvanecerse, buscando así que el lector complete el movimiento, haciendo que transite un significado que la lectura resignifica. Se lee desvelando. Veamos un texto a modo de poética de la autora, que nos sirve de escaparate para desvelar cierta idea de la imposibilidad en Vilariño.

Qué puedo decir

que no haya dicho

qué puedo escribir

que no haya escrito

qué puede decir nadie

que no haya

sido dicho cantado escrito

antes.

A callar.

A callarse.

Por su parte, la voz de Orozco, prácticamente opuesta a la de Vilariño, reclama una coreografía que colonice la página y la lectura. No leemos el verso, sino su "respiración alargada", como afirma Myriam Moscona. A diferencia de la danza solitaria de la poeta uruguaya, la plasticidad corporal de la argentina es un baile colmado, extendido e indagador, desde la primera obra, Desde lejos (1946), hasta la última que viera la luz antes de su fallecimiento También la luz es un abismo (1995).

Verbalmente, Orozco es una prestidigitadora que deja un reguero de incisos y espejos que rebotan hasta que la lectura asume el aturdimiento. Su lenguaje tiende a derramarse acompañado de descripciones y subordinaciones que crean una atmósfera envolvente, entregada a un mundo onírico, situado probablemente en el revés de todo.

Maneja pues una palabra poética singular, donde se reúnen tres condiciones: "indudable originalidad, ímpetu arrasador y perfección verbal" como apunta María Rosa Lojo. Lo que tal vez podríamos resumir en un arrasamiento verbal. Veamos su poética en el texto En el final era el verbo:

Como si fueran sombras de sombras que se alejan las palabras,

humaredas errantes exhaladas por la boca del viento,

así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio.

Son menos que las últimas borras de un color, que un suspiro en la hierba;

fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron.

Entonces ¿no habrá nada que se mantenga en su lugar,

nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos?

Y yo que me cobijaba en las palabras como en los pliegues de la revelación

o que fundaba mundos de visiones sin fondo

para sustituir los jardines del edén sobre las piedras del vocablo.

¿Y no he intentado acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte?

¿No era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía?

Cada palabra a imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo,

cada una con su cortejo de constelaciones, con su nido de víboras,

pero dispuesta a tejer ya destejer desde su propio costado el universo

y a prescindir de mí hasta el último nudo.

Extensiones sin límites plegadas bajo el signo de un ala,

urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses,

reversos donde el misterio se desnuda,

donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres,

sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa.

Yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada,

traduciendo relámpagos, desenhebrando dinastías de voces,

bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas.

Miraba las palabras al trasluz.

Veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo.

Quería descubrir a Dios por transparencia.

A decir verdad, una de las tareas más difíciles para quienes escriben poesía consiste en lograr que la forma se convierta en palabra. Un esfuerzo en el que cobra protagonismo "el espacio donde puede y debe darse una relación recíproca, mutuamente motivadora, entre expresividad y cohesión estructural", como indica Pere Ballart en El contorno del poema (2005). Un territorio donde no solo el significado verbal tiene importancia, sino que asume un rol fundamental el escenario performativo y la "impresión" que produce la forma del texto, como defiende también Noé Jitrik. Figuración y arquitectura que, según el ensayista argentino, nos ayuda a sentir las palabras que leemos y, sobre todo, vemos.

De este modo, entendemos que la poesía de Vilariño cumple con holgura esta premisa. En su escritura, apunta Crelis, "se unen mensaje y forma de expresión. Destacan el privilegio verbal, la pureza de imágenes y la perfección rítmica". La obra de la poeta uruguaya danza en un espacio limitado, posiblemente frente a un espejo, siendo actriz y espectadora al mismo tiempo. La delicadeza y el temblor de lo no dicho cobran una relevancia inusitada.

La danza de Orozco es rizomática. Su lenguaje sinuoso e interrogador está adherido a un verso que se derrama en la página blanca, donde figura una horizontalidad que a veces tienta el precipicio. De esta forma, la poeta es capaz de crear un tejido nuevo, una arboladura generosa y apabullante.

Pero si nos atrevemos a realizar un último cambio de enfoque que termine de perfilar esta analogía, para matizar todavía más la especial coreografía de las dos poetas, podemos discernir los movimientos poéticos horizontales que trazan, como recomendaba en forma de tentativa Noé Jitrik. Es decir, dejar en un segundo plano el sentido lingüístico, hasta advertir, y por qué no, descifrar, la escenografía apaisada de sus palabras.

Una nueva percepción que buscaría vislumbrar su arquitectura horizontal, como si ante el test de Rorschach de una mancha en forma de poema acostado pudiéramos desvelar un misterio. "Visto desde otro ángulo, -señala Jitrik- [es posible] lograr el trazado interno de un poema, lograr una línea pero a partir de la forma de sus imágenes, no de la disposición de las palabras, que nos permita ver sobre qué se asienta lo poético y, luego, comparar ese trazado o línea con la que se obtendría figurando linealmente un mito, un hecho cultural o psicológico."

La página de Vilariño se convierte, al girarla desde su honda verticalidad, en un poblamiento de lugares pequeños, y sin altura, pero dispuestos en vecindarios cercanos, y alude a territorios en la orilla de un espacio colindante, respetuoso con la distancia. Casi una transparencia rural y cristalina donde Vilariño permanece latente con una coreografía agazapada, a ras de suelo, arrastrándose delante de una vía de tren, o acaso una playa, desde donde puede consultar el cielo a través de un necesario silencio, o sumirse en la pesadumbre.

Los poemas de Orozco siempre están dotados de una horizontalidad ascendente. Reflejan una misma experiencia de adensamiento en este cambio de postura. Son poemas-edificios desplegados a lo alto y a lo ancho. Incluso en una relectura apaisada, se aprecia que todas las extremidades siguen expandiéndose, deseando recorrer el cielo. En ellas advertimos una gran cascada de versos, que como en una danza permanente nos trata de ahogar y silenciar.

Para concluir esta breve analogía entre danza y poesía, Vilariño y Orozco, Orozco y Vilariño, casi coterráneas y siempre coetáneas a pesar de su distanciamiento, y en su manera de acercarse a la poesía y a la forma poética, fundaron una forma de explorar sus mundos literarios como un diálogo indirecto entre quienes danzan de modo complementario. Ambas demostraron que la palabra y el lenguaje, también en su desplazamiento silencioso por la página, continúa proyectando su correlación con la poesía, cuando el silencio nos alcanza. Fueron partícipes de una expansión de sensibilidad formal donde lo que se ve, se lee, se mira, se escucha o se desvela tiene tanta importancia como lo que presumiblemente significa.