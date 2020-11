"Este espectáculo lo creé en 2015 por petición del Piccolo Teatro di Milano. Aprovechando un puente de 2017 lo pude presentar en Madrid. Solo se ha podido ver en ese momento y mucha gente se quedó fuera, entonces ahora podemos hacerlo y tenemos la posibilidad del streaming, que nos ofrece un mayor alcance". La polifacética artista Rossy de Palma presenta hoy su obra Resilienza d'Amore.

"No había podido 'hacer el amor' con este teatro y ahora que puedo voy a la carta: con este quiero, con este no. El equipo que hay ahora en el Teatro Principal [de Palma de Mallorca, su ciudad natal] son amantes del teatro y se les nota porque se desviven para que el público goce con las actuaciones. La dinámica es muy diferente a hace unos años", explicaba en su intervención durante la presentación de su trabajo.

Se muestra muy orgullosa y contenta por poder actuar en un lugar como el Principal. Se considera poeta antes que cualquier otra cosa, y defiende su pasión por la lírica: "Mi primera base es la poesía, sobre todo la visual. De pequeña leí un poema dadaísta sobre una bailarina que me dio la dimensión de que algo más grande me esperaba. Era algo que aún no entendía pero que estaba allí".

Admite que la oportunidad de disfrutar de las artes como el teatro, la ópera o la danza desde casa es una oportunidad maravillosa porque "cuántos espectáculos maravillosos no se han grabado para poder disfrutarlos en otro momento". Cree que se priman demasiado la inmediatez y el vivo: "Eso era una pena porque dejabas a la gente sin acceso".

Defensora del error como herramienta de progreso, no le gusta el control total y prefiere la libertad artística: "Los artistas somos vehículos del arte. Somos responsables de la voluntad de crear. Los vanidosos no me gustan". La actuación contaba con una pieza de Lorca, pero ha decidido quitarla para introducir un texto de Biel Mesquida, escritor mallorquín y amigo suyo : "En cada sitio intento introducir una pieza del lugar".

Algunos de los ar, tistas que pasarán por el emblemático escenario mallorquín en el marco del Festival Fila U después de que ya lo hiciera Miquel Serra, que actuó el pasado miércoles 19 acompañado de amigos entre los que se encontraban Joan Miquel Oliver, Joan Vila y Maria Jaume, entre otros y ayer la compañía de danza Mal Peloque participó con el espectáculo Goldberg Variations/Variations serán la compañía de danza Las Rosas que ofrecerá, los días 26 y 27, el espectáculo de Bartók, Beethoven, Schönberg.

El 28 de agosto se podrá ver Arias desde el escenario, una velada que contará con la aparición de Ainhoa Arteta. El 29 de agosto, Pablo Messiez presentará Las canciones, una narración en formato musical. Por último, el domingo 30, Juan Perro hará la clausura con El viaje.