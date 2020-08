'Dynamite', el temazo de BTS que bate récords

BTS lanzó el pasado 20 de agosto 'Dynamite', su nuevo sencillo. Tras el enorme éxito, la banda de k-pop ha publicado dos versiones remix de la pista, primer tema de la banda íntegramente en inglés.

El sello Big Hit Entertainment ha anunciado el lanzamiento de una versión acústica y una versión EDM. "Si bien la versión acústica pone en primer plano las voces de los miembros, el EDM es una reordenación de la canción original que maximiza las vibraciones optimistas y divertidas", dijo la discográfica en un comunicado.

'Dynamite' ha roto récords, situándose en el primer puesto del top 50 de Spotify. El videoclip también arrasó en YouTube, donde superó 101 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Actualmente el clip dirigido por Yong Seok Choi suma más de 177 millones de visualizaciones.

Lanzar Dynamite no era originalmente parte de los planes de BTS. La canción llega apenas seis meses después del lanzamiento del cuarto álbum de estudio del grupo, 'Map of the Soul: 7', que salió a la venta el pasado 21 de febrero. Sin embargo, los miembros de la formación cambiaron de opinión después de escuchar la versión final y decidieron que podría ser un bálsamo para los fans en plena pandemia de coronavirus.

"Cuando la escuchamos pensamos que era muy divertida y emocionante, una canción divertida y alegre que no era tan seria. Simplemente nos hizo sentir bien cuando lo escuchamos ", explicó RM en una rueda de prensa, tal como recoge Variety. "Realmente queríamos compartir esta energía con los fans lo antes posible", agregó.

Además de la nueva canción y sus versiones, BTS estrenará este año 'Break the Silence: The Movie', cuarto documental centrado en la banda y que sigue a los artistas durante su gira mundial.