"Whence comes the rain" ("De dónde viene la lluvia") es un cortometraje de animación experimental realizado a lápiz durante cuatro años, utilizando una técnica tradicional muy laboriosa, con animación de Francisco de la Fuente (quien ya había colaborado con Quiroga en la novela gráfica "Illworld", publicada por Tyrannosausus Books) y diseño de personajes de Santiago Verdugo. Cuenta la historia del encuentro entre las nubes de un ave de presa y un hada, y revela el origen secreto de la lluvia, en apenas cuatro minutos de metraje, con un mensaje ecologista y de concienciación.

La película ha sido posible gracias a la coproducción de la empresa grancanaria Zanzíbar Producciones Audiovisuales con La Huela FX y Sopa de Sobre, y cuenta con una ayuda a la producción del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte.

El festival Cinefantasy va ya por su décima edición. Se celebra en Sao Paulo, Brasil, y es el festival de cine fantástico más importante de América del Sur. Sus premios, los José Mojica Marins, rinden homenaje al pionero del cine fantástico brasileño, fallecido a principios de año, y creador del legendario personaje Zé do Caixao. Por su parte, Chaniartoon, que cumple su cuarta edición, se celebra en la localidad costera griega de Chania, y se ha convertido en el festival especializado en animación más importante del país heleno. Ambos certámenes se celebran en el mes de septiembre.

El corto está producido por Quiroga, con Francisco de la Fuente, Miguel Martinez, Beatriz Faura, Jerome Debeve y Juan A. Ruiz. Cuenta con una composición original de Alfons Conde, habitual colaborador en las bandas sonoras de las películas del realizador canario, que a su vez también ha llevado el diseño de sonido.

"Whence comes the rain" ha sido seleccionado en festivales como New York Animation Film Awards, Cartoon Club Festival, el Festival Internacional de Cine y Televisión Reino de León o el Festival de Las Palmas. Ha obtenido asimismo una mención especial del jurado en el festival Short of the Year.