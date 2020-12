Una ventana al cómic

No estamos ante una colectiva de historia gráfica sino de ilustraciones que vienen firmadas por Aroh Ventura, Cristian Melián, Javier Gil, Néstor Travieso y Raúl García. Todos son creadores canarios salvo Javier Gil, que es de nacionalidad argentina. La colectiva se presenta el día 4 y sin acto inaugural alguno por razones sanitarias, tras las medidas de restricción de público aprobadas el pasado jueves.

La muestra se podrá visitar desde el lunes 7 y hasta el día 25 en el horario habitual de apertura de la sala: lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Explica Javier Betancor, director de la galería, que es la primera vez que programa un proyecto vinculado al cómic y la ilustración, y que tiene voluntad de mantener al menos con una exposición al año, bien personal, o como en este caso de varios autores. "Es un tema que me interesa bastante, y aunque en Canarias no abundan las exposiciones sobre este arte, voy a continuar haciendo todos los años una exposición con los artistas que tenemos aqui, con mucho nivel, y es una arte tan importante como cualquier otro, aunque no todos los que dedican al arte piensen lo mismo", reflexiona Betancor.

Cinco pulsos distintos que pivitan sobre cuestiones de máxima actualidad caso de la pandemia del Covid-19, en la que reparan Aroh Ventura, entre otros motivos, o Javier Gil; y personajes de videojuegos, superhéroes y protagonistas de series y peliculas de animación fuera de su contexto natural, heroínas, y otros de estética manga en los que se mueven Cristian Melián, Néstor Travieso y Raúl García.

"Es un proyecto que fui a buscarlo, me encontré con Cristian Melián -autor del cartel de la exposición que luce la galería en su fachada- y a partir de eso quise contactar con más artistas; unos respondieron y otros no, y los que están tienen nivel", apunta Javier Betancor. "No voy a entrar a competir con otros eventos ligados al cómic y la animación, pero creo que es necesario porque tenemos a mucha gente aquí que trabajan con editoriales de Japón o EE.UU.".

No es fácil trabajar en tiempos de Covid, y menos en este negocio. "El mercado del arte está muerto", lamenta el responsable de Espacio s/T, y "mantengo la sala abierta con programación, y quiero seguir adelante como sea".