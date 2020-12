HeroFest El Hierro finalmente no se celebrará en este año 2020. El festival , cuya realización estaba prevista para el próximo 2, 3 de octubre, se pospone para el próximo año 2021 si la situación lo permite.

La fecha inicial del festival, que cumplía su cuarta edición, era el 12 y 13 de junio, pero que fue pospuesta a octubre, con la esperanza de poder llevar a cabo el evento.

La realidad, sin embargo, es que la situación actual no permite ningún evento, y debido a esto y a la logística que conlleva la organización del HeroFest El Hierro, se ven en la obligación de aplazar al 2021 la cuarta edición de la cita herreña.

Un año de trabajo para poder ir dando forma a lo que se ha convertido en una cita importante dentro del calendario de festivales canarios, y que ha puesto a El Hierro como lugar cultural dentro de Canarias. Adaptando todas las actividades a los protocolos de seguridad exigidos por las autoridades, y lograr realizar un evento seguro, porque ¡la cultura es segura!

Agradecer desde la organización a todos las bandas que desde el minuto uno han mostrado su predisposición a formar parte de esto:

Uniforms (Sevilla), Iam Dive (Sevilla), Músculo! (Galicia); Ant Cosmos, The Bucannan, Conjunto Podenco (Gran Canaria); Brutalizzed Kids, Sensible, Usted, Mcr Selector (Tenerife); The Gatlings, Malpaís18 (El Hierro); Fajardo (Fuerteventura); Vicente Martín Abreu, Javier Monteloco..... a todos ellos, Gracias!!

Agradecer al Ayuntamiento de La Frontera por apostar desde el principio por la realización por segundo año del HeroFest, evento que sin lugar a dudas enriquece culturalmente a la isla. Agradecer, asimismo, al Cabildo de El Hierro por ser partícipe de todo esto.