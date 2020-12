La artista valenciana Paula Bonet ha denunciado que lleva sufriendo acoso "desde hace más de un año". La ilustradora y pintora de Vila-real (Castellón) afincada en Barcelona ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que informa de que esta mañana ha acudido a la comisaría para ampliar "una denuncia por acoso".

"La historia lleva alargándose más de un año: golpes en la puerta de mi taller, subidas y bajadas de persiana a última hora del día cuando la luz se cuela por debajo de la puerta, anguilas cortadas en trocitos con la bromita 'el violador' escrita en el sobre, decenas de mails, asistencia a mis charlas sentado en primera fila, insultos por mail (el insulto más curioso es 'solterona', qué mal y con qué mala baba sigue nombrando este contexto patriarcal, ¿no os parece?),declaraciones de amor, deseos de muerte, y un largo etcétera que no contempla el formato twitter", afirma la creadora.

Bonet explica que da a conocer esta situación porque está "cansada" y "por si acaba pasando algo". Y añade: "Porque ya he llamado demasiadas veces al 112, porque hasta los propios mossos y abogados me dicen que incluso la orden de alejamiento va a ser complicada de conseguir porque el individuo es un desconocido y no mi pareja o ex pareja. Que esto va a ser lento a pesar de llevar más de un año con el asunto".

"Lo escribo --prosigue-- porque de nuevo estoy segura de que si fuera hombre, todo esto que tengo que aguantar (el gas pimienta y el cutter en el bolso, las rutas distintas para llegar a casa, la inversión económica en medidas de seguridad en el taller, tener que informar a mis alumnas para que tengan siempre cerrado con llave si yo no estoy) no estaría sucediendo. Lo escribo porque me sigue doliendo lo desprotegidas que estamos".