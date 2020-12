'AWAY', el espacio entre nosotros

Away, la ambiciosa serie que Netflix estrena hoy viernes, día 4, es un poco una versión televisiva de todas esas odiseas íntimas del espacio que han marcado la ciencia ficción reciente. Gravity, de Alfonso Cuarón; Interstellar, de Christopher Nolan; o First man, de Damien Chazelle, entre otras, eran aventuras cósmicas en las que la emoción personal tenía tanta importancia como el puro espectáculo. Antes de Away ya estuvo, en esta misma línea, The first, cancelada antes de coger verdadero vuelo.